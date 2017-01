Oberschule wirbt um Grundschüler Die Einrichtung in Krauschwitz veranstaltet am 16. Januar einen Tag der offenen Tür. Besucher können dort experimentieren.

Was sich hinter der Tür verbirgt, haben Lisa (rechts), Jasmin, Klara, Ella und Emma zum Tag der offenen Tür in der Oberschule Krauschwitz vor zwei Jahren gezeigt. © André Schulze

Die Oberschule Krauschwitz lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein. Dieser ist am 16. Januar, von 17 bis 19 Uhr. Thematisch wendet sich der Tag vor allem an die Grundschüler der jetzigen vierten Klassen der Region, die für das kommende Schuljahr den Wechsel an eine Oberschule beabsichtigen.

„Schüler mit ihren Eltern haben die Möglichkeit, sich vor Ort die Lernbedingungen an der Schule anzuschauen und sich über Lerninhalte, vor allem in Klassenstufe 5, bei den Fachlehrern zu informieren“, teilt Schulleiter Michael Christoph mit. Dazu werden Arbeits- und Projektergebnisse vorgestellt.

„In den Fachkabinetten können sich unsere Gäste selbst an kleinen Experimenten ausprobieren oder auch anderweitig praktisch tätig werden“, berichtet der Schulleiter. Verantwortliche Lehrkräfte erklären laut seiner Auskunft auch gern spezielle Förderungen für Schüler sowie über das Konzept der Förderung von leistungsschwachen und -stärkeren Schülern in Leistungsgruppen. Bei Fragen zur Schullaufbahn oder zur Aufnahme der Schüler an die Oberschule Krauschwitz steht Michael Christoph den Eltern zudem auch beratend zur Seite.

Die Schüler der jetzigen sechsten Klassen haben außerdem die Möglichkeit, sich die Inhalte der Neigungskurse für das kommende Schuljahr anhand von Schautafeln erklären zu lassen. „Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jeden Besucher, der sich für die pädagogische Arbeit an der Oberschule Krauschwitz interessiert“, sagt Michael Christoph. (SZ)

