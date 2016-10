Oberschule soll keine Endstation sein Das Urteil zur Bildungsempfehlung sorgt bei Lehrern und Eltern für Gesprächsstoff. Mit unterschiedlichen Hoffnungen.

Gymnasium oder Oberschule – im Februar bekommen wieder alle Viertklässler die Bildungsempfehlung oder eben nicht. Wer, genau darum geht es jetzt in einer aktuellen Debatte nach einem Urteil. © Matthias Rietschel

Es gibt Situationen, da werden die krisengebeutelten Sachsen doch tatsächlich beneidet. Klaus Liebtrau etwa, Leiter des Großenhainer Werner-von-Siemens-Gymnasiums. Der erfahrene Pädagoge befindet sich immer dann in dieser komfortablen Lage, wenn er sich mit Fachkollegen anderer Bundesländer über die hierzulande geltenden Zugangsmodalitäten für diverse Schulformen unterhält. „Die sogenannte Bildungsempfehlung ist eine Regelung, die viele Schulleiter anderer Länder gerne hätten“, versichert Klaus Liebtrau.

Eine bisherige Regelung, mit der sich am vergangenen Freitag das Oberverwaltungsgericht in Bautzen beschäftigt hatte. Es entschied in einem Eilverfahren, dass ein Mädchen das Gymnasium besuchen darf, obwohl die Grundschule ihm nur eine Bescheinigung für die Oberschule geben wollte. Das Kind, welches in Deutsch und in Sachkunde jeweils eine 2 sowie in Mathematik eine 3 hatte, könne wegen ihrer Noten schließlich nicht als ungeeignet für den Besuch des Gymnasiums angesehen werden, hieß es.

Denn zur Erklärung: Laut Schulordnung des sächsischen Kultusministeriums wird eine Empfehlung für das Gymnasium nur dann erteilt, wenn der Durchschnitt der Noten in diesen drei Fächern 2,0 ergibt. Für die Juristen war daher die Sache klar. Die bisherige Praxis für den Wechsel zum Gymnasium nach der 4. Klasse im Freistaat sei rechtswidrig. Die Kriterien müssten gesetzlich geregelt werden. Diese einfach per Schulordnung festzulegen, reiche nicht aus. Nur der Gesetzgeber könne das Recht der Eltern einschränken, über den Bildungsweg eines Kindes frei zu wählen.

Kinder, die Lesen, Schreiben und Rechnen beispielsweise in der Grundschule von Friedrich Brunnert in Ponickau gelernt haben. Der langjährige Schulleiter weiß nach eigenem Bekunden, dass die Bildungsempfehlung mitunter ein ganz heißes Eisen sein kann. Immerhin hätten die Mütter und Väter mitunter eine ganz andere Sichtweise auf die Leistungen ihrer Sprösslinge oder wünschten sich für sie eine andere schulische Laufbahn als letztlich von den Lehrern empfohlen. Allerdings: „Ich sage meinen Kollegen, die in der vierten Klasse unterrichten, immer, wenn die Eltern sich am Ausgabetag der Bildungsempfehlung beschweren, haben wir im Schuljahr etwas falsch gemacht“, bekennt Friedrich Brunnert. Soll praktisch heißen: Natürlich müsse man rechtzeitig miteinander sprechen. Nicht allein der Durchschnitt von 2,0 sei dabei entscheidend. Auch die schriftliche Beurteilung über die fachlichen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen der Mädchen und Jungen müsse stimmig sein.

Etwas, das die Ponickauer angesichts der Statistik offenbar beherrschen. In den letzten 25 Jahren, so der Schulleiter, habe nur ein Kind die Prüfung zur Erteilung der nachträglichen gymnasialen Eignung abgelegt. Es konnte sich damit einreihen, in jene 55 Prozent der Schüler, die in jedem Jahr eine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium erhalten. Gut 33 Prozent würden dann tatsächlich diesen Weg einschlagen. Der Rest entscheide sich doch für den Besuch einer Oberschule. „Was ja auch gar nicht schlimm ist. Bei wem nachträglich der Knoten reißt, kann ja immer noch nach der fünften oder sechsten Klasse wechseln“, erinnert Friedrich Brunnert. Er hofft, dass eine Neuregelung das Verfahren jetzt nicht unnötig kompliziere.

Immerhin: In 99 Prozent der Fälle treffe die Empfehlung auch tatsächlich zu. Laut Gymnasialschulleiter Klaus Liebtrau schätzten die Grundschulen im Landkreis ihre Schüler durchaus richtig ein. Abgesehen davon, dass es immer mal Ausnahmen gebe und Kinder auf die Oberschule wechselten, sollte auch am Notendurchschnitt nicht geschraubt werden. „Die jetzige Messlatte ist durchaus realistisch. Als er bei 2,5 lag, sind freilich mehr Kinder zu uns gekommen. Ein Teil davon ging dann aber wieder ab, weil er den Anforderungen doch nicht gerecht werden konnte.“ Den Mädchen und Jungen entschieden mehr zuzumuten, als sie eigentlich zu leisten vermögen – davon rät Liebtrau entschieden ab.

Aufmerksam verfolgt wird die gegenwärtige Debatte auch vom Kreiselternrat. Wie dessen Vorsitzende Mario Nemec betont, sei es einerseits wichtig, klare Zugangsvoraussetzungen für das Gymnasium zu schaffen. Andererseits müsse auch weiterhin die Durchlässigkeit bis zur sechsten Klasse gegeben sein und dürfe die Oberschule keine Endstation darstellen. „Wir gehen zwar nicht davon aus, dass die Überarbeitung des Schulgesetzes große Überraschungen bereithalten wird. Aber es wäre schön, wenn den Eltern mehr Mitsprache bei der Wahl der Schulform eingeräumt würde“, sagt der Vater zweier Töchter.

