Oberschule setzt auf moderne Kunst Beim Tag der offenen Tür zeigt die Schule Am Holländer, dass sie mit der Zeit geht. Dieses Mal rückt sogar die Feuerwehr an.

Janin, Lisa und Isabel (von links) haben beim Tag der offenen Tür an der Oberschule Am Holländer in Döbeln ein Graffito gestaltet. Diese moderne Kunstform ist regulärer Bestandteil des Unterrichts an der Einrichtung. © Dietmar Thomas

Bilder von klassischen Künstlern, trockenes Interpretieren und Baustile – das Bild werden die meisten im Kopf haben, wenn sie an das Fach Kunst denken. Dass es aber auch anders geht, hat am Sonnabend das Team der Oberschule Am Holländer in Döbeln bewiesen.

„Wir versuchen schon seit einigen Jahren, den Kunstunterricht moderner zu gestalten“, sagte Angelika Smeykal, die an der Schule Kunst unterrichtet. Das gelingt, weil im Lehrplan die Schwerpunkte nicht nur auf klassische Kunstwerke und -formen gelegt werden, sondern auch alternative und moderne Kunst behandelt wird. Was es konkret damit auf sich hat, haben Interessierte am Sonnabend beim Tag der offenen Tür an der Schule erfahren.

Im Kunstzimmer der Oberschule wurden Arbeiten aus den verschiedenen Jahrgängen präsentiert, und es gab die Möglichkeit, sich selbst künstlerisch zu betätigen. Alya Ganselweit, die in die fünfte Klasse geht, bastelte beispielsweise einen Traumfänger. Janin, Lisa und Isabel erstellten gemeinsam ein Graffito. Auch das ist Bestandteil des Kunstunterrichtes, so Kunstlehrerin Angelika Smeykal. Neben den verschiedenen Techniken für Graffiti, die in kleinem Format erprobt werden können, sollen die Schüler auch noch für etwas anderes sensibilisiert werden: „Wir wollen natürlich auch übermitteln, was die rechtlichen Grenzen für Graffiti sind. Denn das kann ja auch schnell zur Sachbeschädigung werden“, erklärte die Pädagogin.

Feuerwehr wirbt um Nachwuchs

Aber nicht nur der moderne Kunstunterricht weckte am Sonnabend das Interesse der Besucher. Zum Tag der offenen Tür war sogar die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug gekommen und hat einen Stand in der Mensa aufgebaut. Schulleiterin Katrin Wagner: „Ziel dieser Aktion ist es, den Schülern zu zeigen, was für Möglichkeiten sie in der Feuerwehr haben können, wenn sie sich dafür interessieren.“ Die Idee dazu hatte der Vater eines Schülers.

An dem bewährten Konzept für den Tag der offenen Tür hat die Schulleiterin darüber hinaus festgehalten. „Wir stellen den Besuchern so ziemlich alles vor, was es an unserer Schule zu sehen gibt. Über die einzelnen Unterrichtsfächer, Ganztagsangebote bis hin zu den Klassenfahrten wie Winter- und Kanulager ist alles dabei“, erklärte Katrin Wagner. Besucher, die sich besonders für Physik oder Chemie interessieren, haben sich Experimente zeigen lassen oder durften sogar selbst welche durchführen.

In der Mensa wurde für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Schüler und Eltern hatten einen Kuchenbasar vorbereitet und es wurden unter anderem Sandwiches, Bockwürste, Wiener sowie Brötchen angeboten. Die Schüler waren mit Leidenschaft dabei. „Das ist alles mit Liebe gemacht, wir geben uns echt Mühe“, erklärte Felix Stöber, der die neunte Klasse der Schule besucht. Zusammen mit einigen Freunden war er für die Betreuung der Theke in der Mensa zuständig.

Schule will mehr interaktive Tafeln

In diesem Jahr will sich die Schule technisch verbessern. Laut Kunstlehrerin Angelika Smeykal soll der Ausbau der Klassenzimmer mit interaktiven Tafeln vorangetrieben werden. Bisher gibt es diese vor allem in den Räumen für Kunst, Musik und die Naturwissenschaften. „Aber nach und nach wollen wir mehr Tafeln anschaffen“, kündigte Angelika Smeykal an. Selbst im Kunstunterricht nehmen die Tafeln der Pädagogin viel Arbeit ab. Sie gehören inzwischen zum festen Bestandteil der Lehrarbeit. „Man kann damit jederzeit ins Internet, kann Bilder zeigen und Videos abspielen. Das ist wirklich viel wert“, sagte Angelika Smeykal.

