Oberschule präsentiert sich Eltern und Kinder können die Ottendorfer Einrichtung am Donnerstag mit all ihren Angeboten kennenlernen.

Die Oberschule Ottendorf-Okrilla öffnet ihre Türen für Besucher. © Thorsten Eckert

Vor allem junge Ottendorfer, die momentan die vierte Klasse besuchen und bald ihre Bildungsempfehlung erhalten, sollten sich diesen Donnerstagnachmittag freihalten. Denn von 16 bis 19 Uhr können Eltern mit ihren Kindern die Oberschule in Ottendorf-Okrilla genaustens unter die Lupe nehmen. Sowohl die Schulleitung, die Lehrer als auch alle Schüler laden zum Tag der offenen Tür ein.

Das Programm an diesem Nachmittag umfasst dabei zahlreiche Angebote. So zeigen Schüler höchstpersönlich bei einem Rundgang ihre Schule, gewähren Einblicke in ihre Arbeiten oder führen Experimente vor. Zudem geben Lehrer Auskunft über Fachunterricht, Projekte, Sprachreisen und Exkursionen. Das Ganztagesangebot der Oberschule wird ebenfalls vorgestellt. Zusätzlich gibt die Schulband eine Kostprobe ihres Könnens. Zur Stärkung lädt ein Schülercafé mit Kuchen und auch Herzhaftem ein. Die Schulleitung steht für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Die Schulanmeldungen für die neue Klassenstufe 5 sind dann vom 2. bis 8. März im Sekretariat der Schule (erstes Obergeschoss) möglich. Eltern können mit ihren Sprösslingen entweder am Donnerstag, dem 2. März, Montag, dem 6. März, oder Dienstag, dem 7. März, jeweils von 8 bis 18 Uhr die Anmeldung vornehmen. Auch am Freitag, dem 3. März, und Mittwoch, dem 8. März, ist dies zwischen 8 und 13 Uhr möglich. Die Bildungsempfehlungen erhalten alle Viertklässler in Ottendorf-Okrilla am 1. März. (ste)

zur Startseite