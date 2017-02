Oberschule plant nächste Azubi-Messe Nach dem Erfolg der letzten Ausbildungsmesse bereitet die Bildungseinrichtung bereits die nächste vor.

© Symbolfoto: dpa

Neustadt. Nach der Messe ist vor der Messe. So geht es der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt, wenn es um die Vorbereitungen der regionalen Ausbildungsmesse geht. Mitte Januar fand die neunte Auflage statt. Knapp 500 Besucher, vor allem Jugendliche, nutzten die Chance, um sich an Ständen über Ausbildungsplätze und Karrierechancen bei lokalen Unternehmen und Bildungsträgern zu informieren. Von den insgesamt 42 gemeldeten Ausstellern waren am Ende allerdings nur 38 vor Ort. Wegen eines Wintereinbruchs hatten wenige Betriebe kurzfristig abgesagt. Dem Erfolg der Veranstaltung tat das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die Schiller-Oberschule steckt schon jetzt in den Planungen für die zehnte Messe, die Anfang 2018 über die Bühne gehen soll. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Die Mehrzahl der diesjährigen Aussteller hat bereits zugesagt, sich auch in einem Jahr wieder in Neustadt präsentieren zu wollen. (SZ/kat)

zur Startseite