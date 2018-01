Oberschule öffnet für Interessierte

Die Oberschule der Stadt Königstein lädt am 2. Februar von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eltern sowie Schüler, die sich bald für eine Oberschule anmelden müssen, können sich an diesem Freitag über das Angebot der Schule informieren und die Lehrer kennenlernen. Die Schule verspricht ein umfangreiches Programm. In den Fachräumen werden kleine Experimente gezeigt, in der Lehrküche gibt es Kaffee und Kuchen und im Mehrzweckraum kann sich jeder sportlich betätigen. Das Ganztagsangebot und die Mitmachangebote der Sozialpädagogen werden ebenfalls vorgestellt. Um 15.30 und 17 Uhr wird in der Turnhalle ein Schülerkonzert aufgeführt. (SZ/kk)

