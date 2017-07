Oberschule nimmt die nächste Hürde Die Bildungseinrichtung ist in den Schulnetzplan des Landkreises aufgenommen.

„Unsere Kinder haben das gleiche Anrecht auf Förderung wie die Kinder in den Nachbargemeinden“ – Klipphausens Bürgermeister Gerold Mann. © Claudia Hübschmann

Die Gemeinde will am Rand von Ullendorf auf einer Fläche von 64 000 Quadratmetern eine zweizügige Oberschule, eine Zwei-Feldsporthalle und Sportanlagen bauen. Das ist der erklärte Wille des Gemeinderates. Auf dessen jüngster Sitzung am Dienstagabend konnte Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) den nächsten Etappensieg in dieser Richtung verkünden: Das zuständige Kultusministerium teilte dem Landkreis Meißen mit, dass die Fortschreibung des Schulnetzplanes genehmigt ist. Das heißt, dass die zum Schuljahr 2017/18 vorgesehene Einrichtung einer Oberschule in freier Trägerschaft am Standort Klipphausen ebenfalls genehmigt ist, heißt es in dem Schreiben.

Bürgermeister Mann skizzierte in der Gemeinderatssitzung, wie es nun weitergehen soll. Als erstes muss sich die Gemeinde ein Ingenieurbüro suchen, mit dem sie gemeinsam eine europaweite Ausschreibung für das Projekt verfasst. Bei einem geplanten Auftragsvolumen von mehr als zehn Millionen Euro ist eine solche Ausschreibung vorgeschrieben. Wenn diese Ausschreibung raus ist, dann muss sich der Gemeinderat für eines der eingereichten Projekte entscheiden. Nein, einen Architektenwettbewerb werde es nicht geben, so Mann: „Das würde ja noch länger dauern. Die Kinder müssen in zwei Jahren eingeschult werden.“

Die geplante Oberschule wäre nach zwei Grundschulen der dritte Schulbau, den die Gemeinde Klipphausen ohne Förderung durch den Freistaat Sachsen, also auf eigene Kosten errichtet. Warum das so ist, weiß der Bürgermeister nicht zu sagen: „Unsere Kinder haben das gleiche Anrecht auf Förderung wie die Kinder in den Nachbargemeinden.“ Und Kämmerin Silvia Kunas sagt, dass man trotzdem wieder einen Förderantrag beim Kultusministerium gestellt habe. „Da warten wir jetzt auf die übliche Ablehnung“, erklärt Bürgermeister Mann.

Dass man sich dennoch nicht beirren lasse, die Oberschule mittels Krediten zu bauen, begründet Mann damit, dass es gelte, die Gemeinde attraktiv zu gestalten, auch und insbesondere für junge Familien. Außerdem stärke eine Schule im Gebiet der Gemeinde die Verbundenheit mit dieser. Daneben gibt es noch ganz praktische Überlegungen: „Wir wollen, dass die Kinder hierbleiben können und nicht jeden Tag in den Bus gesteckt werden müssen“, so der Bürgermeister.

