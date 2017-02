Oberschule mit neuer Spitze Nach dem Abschied der früheren Leiterin hat ein Riesaer den Chefposten übernommen. Nach Ersatz wird aber schon gesucht.

Schulleiter Edmund Weigl © privat

Ein Mann, zwei Leitungsposten: Edmund Weigl leitet derzeit sowohl die Oberschule Siegfried Richter in Gröditz als auch Oberschule Am Sportzentrum in Riesa. Das bestätigte die sächsische Bildungsagentur. Weigl hat die Leitung der Gröditzer Einrichtung mit übernommen, nachdem die frühere Schulleiterin Marina Vogel Ende Januar in den Ruhestand gegangen war. Als Stellvertreterin in Gröditz ist derzeit Kerstin Kaube beauftragt. Weigl pendelt in der Woche mehrmals von Riesa nach Gröditz.

„Neu-Besetzung wird nicht einfach“

Eine Dauerlösung wird das allerdings nicht bleiben. Nach Angaben der Bildungsagentur werden die Leitungsposten an der Gröditzer Oberschule neu besetzt. „Beide Schulleitungsstellen wurden bereits ausgeschrieben“, so eine Sprecherin der Bildungsagentur. Die Besetzungsverfahren seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) sagte diese Woche im Gröditzer Stadtrat, das Kultusministerium wolle bis zum Beginn des nächsten Schuljahres eine neue Spitze für die Gröditzer Oberschule finden. „Wir drücken dafür die Daumen“, so Reinicke. „Es wird nicht einfach, diese Posten zu besetzen.“ (SZ/ewe)

