Oberschule feiert Badfest Im Frühjahr haben Harthaer Schüler das Geringswalder Freibad gesäubert. Nun haben sie die Belohnung erhalten.

Emily (von links), Nele, Jessica, Eric und Nick hatten ebenso wie ihre Mitschüler beim Badfest der Pestalozzi-Oberschule Hartha im Freibad Geringswalde viel Spaß. © André Braun

Ein Schultag im Freibad, was kann es Schöneres geben. Die Schüler der 5. bis 10. Klassen der Pestalozzi-Oberschule Hartha durften sich am Mittwoch im Geringswalder Freibad austoben. „Ein Teil unserer Schüler hat sich im Frühjahr an der Säuberungsaktion im Freibad beteiligt. Als Dankeschön gibt es dieses Badfest“, erklärt Lehrer Roland Taffel. Schon zu Beginn des Schuljahres war die Information an die Eltern verschickt worden, sodass der Termin nun kurzfristig festgelegt werden konnte.

Bei Wettbewerben wie Wettrutschen oder Tauchen konnten die Schüler gegeneinander antreten, aber natürlich auch ganz normal entspannen. Damit ihre Mitschüler unbesorgt planschen konnten, überwachten vier Mitglieder des Schulsanitätsdienstes der Johanniter am Beckenrand das Geschehen. (DA/fk)

