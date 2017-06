Oberschule bekommt neue Turnhalle Lange haben die Schule und die Stadt dafür gekämpft. Jetzt hat die Landtagsabgeordnete Daniela Kuge eine frohe Botschaft.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Diese Nachricht dürfte bei den Lehrern und Schülern der Dr.-Eberle-Oberschule in Nossen begeistert aufgenommen werden. Denn das Vorhaben, die dringend benötigte neue Turnhalle zu bauen, kann nun in die Tat umgesetzt werden. Denn der Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtages hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag zwei Anträgen der Staatsregierung zugestimmt. Diese hatten zum Ziel, Geld aus dem Zukunftssicherungsfonds zu binden. Mit diesem können bauliche Maßnahmen wie etwa der Schulhausbau oder Ähnliches erfolgen.

Sportunterricht nachhaltig gesichert

Durch diese Entscheidung ist nun endlich der Weg frei für eine neue Turnhalle für die Dr.-Eberle-Oberschule in Nossen. „Ich freue mich, dass wir nach langem Engagement endlich einen Neubau einer Zweifeld-Sporthalle für die Oberschule in Nossen realisieren können“ so die Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU) über die Mittelbewilligung der in ihrem Wahlkreis befindlichen Schule. „Diese Maßnahmen zeigen, wie wichtig der Einsatz unserer Landtagsfraktion für die Absicherung von künftigen Investitionen war“ so Kuge weiter. Der Ausbau zu einer Zweifeld-Sporthalle sichere außerdem nachhaltig den Sportunterricht für alle Oberschüler ab.

Die Dr.-Eberle-Oberschule und die Stadt Nossen hatten sich seit geraumer Zeit dafür eingesetzt, die geeigneten Mittel für einen Neubau einer Turnhalle zu erhalten. Bei der Suche nach Fördertöpfen, die dafür infrage kommen, war auch die Wahlkreisabgeordnete Kuge als ausdauernde Fürstreiterin in Erscheinung getreten. Nun seien ihr die beantragten 1,3 Millionen Euro Fördermittel zugesichert worden, heißt es aus Kuges Landtagsbüro. Damit kann der Bau einer größeren und modernen Halle in Kürze beginnen. Sachsenweit stehen zusätzlich 8, 626 Millionen Euro für den Schulhausbau zur Verfügung.

zur Startseite