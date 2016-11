Oberschule ausgezeichnet Die Weixdorfer Bildungseinrichtung erhielt jetzt ein Qualitätssiegel für die Berufs- und Studienorientierung.

Lernen mit Qualitätssiegel. © dpa

Die Oberschule Weixdorf hat das Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung verliehen bekommen. Das teilt das Sächsische Kultusministerium mit.

Die Weixdorfer Einrichtung ist eine von 45 Schulen in Sachsen, die dieses Zertifikat tragen. Es ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Schulen erneut um eine Zertifizierung bewerben. Die Oberschule hat dieses Siegel bereits in den vergangenen fünf Jahren getragen. Nach Angaben der stellvertretenden Schulleiterin Heike Doherr arbeiten die Weixdorfer bei der Berufsvorbereitung ihrer Schüler eng mit der Arbeitsagentur, der Firma Federal Mogul und dem Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk zusammen. „Wir erstellen mit ihnen Jahrespläne. Nach denen werden Schülern im Unterricht oder an Nachmittagen beispielsweise Berufe vorgestellt“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. An der Schule in der lernen derzeit 360 Mädchen und Jungen. (szo)

www.oberschule-weixdorf.de

