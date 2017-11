Oberschüler werden zu Schmexperten Beim Sportfest gibt es erstmals ein gesundes Frühstück. Wie viel Vorbereitung darin steckt, weiß kaum jemand.

Vivian Vorberg, Gesine Finsterbusch und Leonie Hentschel (von links) haben Annett Möbius (2. von rechts) geholfen, ein gesundes Frühstück für mehr als hundert Sportler vorzubereiten. © Dietmar Thomas

Dreimal in einer Woche hat Anett Möbius schon am frühen Morgen einen Großeinkauf erledigt. Dann stand sie jeweils mehr als zwei Stunden in ihrer Küche, um Vollkornbrot mit Salat, Paprika und Käse zu belegen. Annett Möbius hat aber keine Großfamilie. Sie ist die Chefin des Fördervereins der Geschwister-Scholl-Oberschule in Roßwein und kennt sich gut mit gesunder Ernährung aus. Deshalb gab es zum Spiel-Sport-Fest der Schule auch zum ersten Mal ein gesundes Frühstück, über das sich an den drei Tagen jeweils mehr als hundert Schüler gefreut haben.

Auch wenn die Fördervereinschefin den ersten Teil der Vorbereitung allein ge-stemmt hat, warteten in der Schule immer schon helfende Hände. Jeweils drei Schülerinnen haben Bananen und Äpfel geschnitten sowie Weintrauben zerteilt und damit die Teller mit den Sandwichs komplettiert. Außerdem wurden unzählige Becher mit Apfel- und Kirschsaft gefüllt, die mit Wasser verdünnt wurden. Die Sportler brauchten während der Frühstückspause nur noch zuzugreifen. Manch einer nutzte die Gelegenheit auch ein zweites Mal, wenn er beim Wechsel vom Zwei-Felderball oder Basketball zum Monsterball oder Staffellauf ohnehin durch den Eingangsbereich musste, in dem das gesunde Buffet aufgebaut war.

Anna, Pia und Jolin aus der Klasse 6 a sind begeistert von dem Angebot. „Es ist mal was anderes. Man muss nicht selbst etwas mitbringen und es ist alles kostenlos“, sagen die Drei, die zu den fleißigen Helfern gehören. Sie kennen Annett Möbius nicht nur als Chefin des Schulfördervereins und Leiterin des Ganztagsangebotes Floorball, sondern auch aus dem Unterricht. Denn einmal pro Woche geht’s bei den Sechstklässlern im Projekt Schmexperten auch um die gesunde Ernährung. Unterstützt wird das vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie dem Landfrauenverband. Das Projekt knüpft an den Ernährungsführerschein an, den es an vielen Grundschulen gibt. Bei den Älteren geht es nun unter anderem um die Versprechen der Werbung, die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Alternativen zu Fertigprodukten. Dazu bauen die Mädchen und Jungen nicht nur eine Ernährungspyramide oder gestalten Plakate. Sie probieren auch selbst Gerichte aus. (DA/rt)

