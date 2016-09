Oberschüler putzen Eichberg Zusammen mit Mitgliedern des Verschönerungsvereins haben die Jugendlichen etwa tausend Meter Weg beräumt.

Ingo Stroh (von rechts) vom Verschönerungsverein gemeinsam mit den Schülern Sina, Michelle und Jeremy aus der Klasse 8 a. © Jan Genscher

Eine Freizeitbeschäftigung der gemeinnützigen Art haben 20 Schüler der Klasse 8 a der Oberschule Waldheim am Freitagnachmittag absolviert. Eine reichliche Stunde lang waren sie gemeinsam mit Mitgliedern des Verschönerungsvereins auf dem Eichberg unterwegs, um Wege von Laub und Unrat zu befreien.

Gerd Pfeifer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, zeigte sich überrascht, wie reibungslos alles vonstatten ging. „Die Jugendlichen haben konzentriert gearbeitet. Wir haben etwa tausend Meter Weg gesäubert“, so Pfeifer. Einige der Schüler hatten sogar Arbeitsgeräte wie Harken oder Besen mitgebracht. Den Anstoß zu dieser Aktion hatten die Erzieherinnen der Kita Tierhäuschen geliefert, die öfter mit den Kindern auf dem Eichberg unterwegs sind. „Wir wollten schon immer mal mit den Oberschülern etwas gemeinsames machen. Durch die Vermittlung von Jan Genscher hat das nun geklappt“, sagte Pfeifer.

Geht es nach den Mitgliedern des Verschönerungsvereins, dann war diese Aktion keine Eintagsfliege. „Das ist durchaus etwas, das man beibehalten kann“, sagte Ingo Stroh. Der Verein freue sich über die Unterstützung durch die jungen Leute. Stroh denkt aber noch weiter. „Auch in unserem Verein gibt es viele ältere Mitglieder. Vielleicht erzählen die Kinder ja ihren Eltern so begeistert davon, dass die daraufhin Mitglied im Verein werden. Oder sie denken selbst über eine Mitgliedschaft nach“, so Stroh.

Für das kommende Frühjahr plant der Verschönerungsverein eine Baumpflanzaktion. Auch dafür sind helfende Hände gefragt. „Ich würde mich freuen, wenn uns dabei wieder einige Schüler unterstützen könnten“, so Gerd Pfeifer.

www.waldheim-sachsen.de/verschoenerungsverein

