Oberschüler lernen das Handwerk kennen Minions nähen und dabei noch was lernen: Die Schmiedeberger Oberschüler haben sich in verschiedenen Berufen ausprobiert.

Bei den Handwerkstagen schneiderten die Schmiedeberger Oberschüler auch ihre eigenen Minion-Puppen. © Oberschule Schmiedeberg

Die Achtklässler der Oberschule Schmiedeberg haben in der Handwerkskammer Dresden Werkstatttage absolviert, wie Sandra Dietrich, die Praxisberaterin an der Schule, informierte. Jeweils zwei Tage lang haben die Schüler ein Berufsfeld kennengelernt und dort auch immer etwas selbst hergestellt. So konnten sie im Berufsfeld „Textil“ ihre eigene Minion-Puppe nähen, im Bereich Farbe haben sie eine Wand nach ihren Vorstellungen tapeziert und beim Friseurberuf gelernt, was zu einer guten Kopfmassage gehört.

Dieser praktische Unterricht in Dresden gehört zum Berufsorientierungsprogramm, das die Oberschule zusammen mit der Handwerkskammer Dresden anbietet. Das richtet sich an Schüler der siebten und achten Klassen. Dieses Programm startet mit einer Untersuchung, in der die Jugendlichen in Gruppen und mit Einzelaufgaben erkunden, wo ihre Stärken und Begabungen liegen. Darauf bauen dann die Werkstatttage in der achten Klasse auf. Ziel der Aktion ist, die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten. (SZ/fh)

