Oberschüler kommen mit Video an Knapp 1 650 Beiträge sind eingegangen. Der Leisniger hat überzeugt – nicht nur die Jury.

Rick Washeim zeigt die CD mit dem Film, den 19 Oberschüler und drei Lehrer als Beitrag für den Geschichtswettbewerb gedreht haben. Damit sind sie einer von 13 Landessiegern geworden. Schon das hat Jubel ausgelöst. © Dietmar Thomas

Jubel bei den 19 Leisniger Oberschülern, die sich am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten beteiligt haben. Der stand unter dem Motto „Gott und die Welt. Religion macht Geschichte“. Und weil ein wichtiges Kapitel Kirchengeschichte mit der Kastenordnung auch in Leisnig geschrieben worden ist, haben die Oberschüler ihre Chance erkannt und einen Film darüber in Angriff genommen.

Sie besorgten sich Termine bei Männern, die etwas über die Reformation und Martin Luthers Besuch in Leisnig erzählen konnten. Die Schüler veranschaulichten mit Figuren, wie die Sozialordnung funktionierte. Beim Schnitt halfen die Tutoren Torsten Meyer und Robert Müller sowie Informatiklehrer Michael Willich. Ihren Preis holen sich die Leisniger am 21. Juni im Zeitgeschichtlichem Forum in Leipzig ab: 250 Euro. Das Geld soll laut Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas zum Kauf einer neuen Kamera verwendet werden – um am Wettbewerb 2019 teilzunehmen. Als Landessieger können die Leisniger noch Bundessieger werden. Dann folgt eine Einladung zum Bundespräsidenten.

Auf jeden Fall soll das Video im Religionsunterricht zum Einsatz kommen. Vielleicht sind Sequenzen daraus auch im Kloster Buch oder der Lutherausstellung in Leisnig zu sehen. (DA/sig)

zur Startseite