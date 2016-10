Oberranschütz kommt endlich ans Netz Die Arbeiten am Abwassersystem können fortgesetzt werden. Eigentlich sollte schon alles fertig sein.

In Vorbereitung des Neubaus der Anbindungsstraße von Oberranschütz bis zum Gewerbegebiet Döbeln Ost 1a werden in der künftigen Trasse zurzeit Wasser- uns Abwasserrohre verlegt. © Dietmar Thomas

Es wird wieder gegraben in Oberranschütz. Seit Mitte September gehen die Arbeiten am Kanalsystem für den Döbelner Ortsteil weiter. Lange hatten sie pausieren müssen, weil die Arbeiten an der neuen Anbindungsstraße nicht vorankamen. Die Straße wird vom Gewerbegebiet Ost 1a nach Oberranschütz gebaut. In diesem Zuge wird die Abwasserleitung mit verlegt. Und eine neue Wasserleitung. Oberranschütz wird künftig vom Gewerbegebiet aus mit Trinkwasser versorgt. Bisher erfolgt die Zuleitung über Hermsdorf. Oberhalb des Ortes gibt es auch einen Hochbehälter. Dieser soll dann stillgelegt werden, sagte Bauleiter Michael Schütze vom Wasserdienstleister Oewa.

Die Arbeiten laufen gerade im Bereich der Ortschaft Oberranschütz, und zwar von der tiefsten Stelle nach oben. Verlegt wird eine relativ schmächtige Leitung von 200 Millimetern Durchmesser. Die ist fürs Abwasser ausreichend, sagte Schütze. Das Oberflächenwasser wird weiter durch die schon überall vorhandenen Leitungen in den Bielbach geleitet. In dieser Woche rücken die Arbeiten in den Bereich der Kreuzung am Dorfeingang vor. Dann ist die Zufahrt zum Ort von dieser Seite aus nicht mehr möglich. „Es wird auch eine Straßenentwässerungsleitung eingebaut. Dann kommt dort keiner mehr durch. Auf dem Kreuzungspunkt wollen wir aber so schnell wie möglich fertig sein“, sagte Schütze. So lange ist der Ort aber nur aus Richtung Hermsdorf und Naußlitz zu erreichen.

Die nächsten Abschnitte sind der Bau einer Pumpstation und einer Druckleitung zum Gewerbegebiet. Das kann aber erst erfolgen, wenn die Trasse der neuen Zufahrtsstraße profiliert ist, sagte Schütze. Für den Straßenbau sind erhebliche Erdbewegungen notwendig. Bisher ist mit diesem Teil des Straßenbaus noch nicht begonnen worden. Mit der Fertigstellung rechnet Schütze für Mitte/Ende Mai nächsten Jahres – wenn das Wetter mitspielt. Dann können sich die Oberranschützer endlich ans zentrale Abwassernetz anschließen.

Ein paar Grundstückseigentümer, die direkt an der Baustelle liegen, kommen nur über die Oberranschützer Straße zu ihren Häusern. Betroffen von der Sperrung ist auch die Agrö Frankenthal, die die Muttersauenanlage in Oberranschütz betreibt. Vor wenigen Jahren hatte sie erst eine neue Zufahrtsstraße gebaut. Mehrere schwere Laster, die Futter oder Tiere bringen oder Tiere abholen, rollen sonst jede Woche über die Straße, die jetzt unbefahrbar ist. Für die Sauenanlage ist deshalb extra im Gewerbegebiet eine Behelfszufahrt eingerichtet worden. Die Laster rollen über das Grundstück der Firma Flemming Dental zur Oberranschützer Straße. „Es geht schon ziemlich eng zu. Besonders, wenn die Fahrzeuge mit den Futtersilos kommen“, sagte eine Mitarbeiterin der Agrö Frankenthal.

Schon vor über einem Jahr waren die Arbeiten am ersten Abschnitt der Abwasseranlage in Oberranschütz beendet worden. Rund 1,7 Kilometer Kanal kamen in die Erde, die bis heute ungenutzt sind. Beim Bau des zweiten Abschnittes ist der Abwasserzweckverband vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr abhängig. Der Bau der neuen Zufahrtsstraße nach Oberranschütz hatte sich immer wieder verzögert. Sie ist Teil der Pläne zur Umverlegung der B 175 an der Gakendelle. Die Arbeiten an der Bundesstraße sollen im kommenden Frühjahr beginnen. Derzeit laufen die Vorbereitungen. So wollen die Archäologen noch auf der Trasse graben.

