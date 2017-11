„Oberprinz“ solo am Piano Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Leipziger Band „Die Prinzen“, gastiert morgen in Zittau mit seinem neuen Soloprogramm. Was am Wochenende des 1. Advent in der Region so alles los ist, steht im sz-veranstaltungskalender.com.

Sebastian Krumbiegel ist einer der berühmtesten deutschen Musiker. Mit seiner Vokal-Gruppe „Die Prinzen“ füllt er mühelos Arenen und Hallen, er ist Autor und Interpret zahlloser Hits. Das Leben Krumbiegels könnte einem Roman entstammen: vom Sakralsänger beim Leipziger Thomanerchor zum gefeierten Popstar, vom jugendlichen Musikfan in der DDR zu einem der bekanntesten Gesichter dieses Landes. Jetzt kommt er mit seinem Programm „Solo am Piano“ in das Theater nach Zittau.

Sebastian Krumbiegel spielt dabei eigene Stücke, aber auch selten gehörte Songs seiner „Prinzen“ und Lieder von anderen Künstlern wie Kurt Weill, Udo Lindenberg, Rio Reiser oder Die Art – gewürzt mit Anekdoten aus seinem Leben, mit Beobachtungen und Betrachtungen zum Zeitgeschehen. Wenn Krumbiegel nach dem Auftritt nach Hause oder ins Hotel kommt, setzt er sich nicht etwa vor den Fernseher, sondern oft ans Piano und spielt, komponiert, textet. Der eine oder andere Hotelgast staunte schon ob des prominenten Pianisten am Klavier in der Lobby. Wohl kaum ein Künstler hat einen so direkten Draht zu seinem Publikum. Sebastian Krumbiegel hört zu, diskutiert, er mischt sich ein. Er nimmt sein Publikum ernst, er ist auf Augenhöhe. Nicht nur musikalisch ist er damit eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Musik- und Showgeschäft. Das Konzert im Großen Saal des Zittauer Theaters beginnt morgen, 19.30 Uhr. Karten für 28 Euro gibt es an der Abendkasse.

