Obermarktgasse wird Baustelle Leisnig finanziert dem Abwasserverband den Kanalbau vor. Danach verschwinden beim Straßenbau die Hochborde.

Die Obermarktgasse in Leisnig, die teilweise noch im Stadtsanierungsgebiet liegt, soll zumindest im Straßen- und Gehwegbereich in absehbarer Zeit weniger trostlos aussehen als jetzt. © André Braun

Keine Frage, die Obermarktgasse ist eine der trostlosesten Straßen in der Leisniger Altstadt. Nur wenige der Gebäude sind saniert und bringen ein wenig Farbe ins „Spiel“. An vielen Fassaden bröckelt der Putz, Dächer sind abgehangen, damit Fußgängern kein Ziegel auf den Kopf fällt. Besonders traurig sieht das Haus aus, das einmal die Kleinkunstbühne Kotte beherbergt hat. Jetzt will die Kommune versuchen, wenigstens das Straßenbild ein wenig zu verschönern. Dass das nötig ist, sieht jeder: Auf der Straße stehen Baken, weil die Betonpflastersteine abgerutscht sind und eine Gefahr darstellen. Der Gehweg bergaufwärts aus alten Betonplatten ist an vielen Stellen kaputt und genauso eine Gefahr.

Zumindest das wird sich im Laufe der nächsten Monate ändern. Die Stadt Leisnig beabsichtigt, die Obermarktgasse grundhaft auszubauen. Das trifft auf den gesamten Bereich zwischen dem Markt und dem Parkplatz Belvedere zu. In diesem Zuge sollte der Abwasserkanal getauscht werden. „Er ist in einem schlechten Zustand. Deshalb macht die Erneuerung zusammen mit dem Straßenbau Sinn“, sagt Bauamtsleiter Thomas Schröder. Das Problem bisher: Der Abwasserzweckverband (AZV) hat in diesem Jahr keine Investmittel frei. Er baut in Naunhof und Sitten, in Brösen haben die Arbeiten für die Verlegung von Kanal und Errichtung einer Kläranlage Anfang dieser Woche begonnen.

Fördergeld nicht verfallen lassen

Trotzdem: Die Kommune will loslegen, noch Restgeld aus dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm einsetzen. Das ist zwar abgeschlossen, einige Mittel können aber noch verbaut werden. „Die Chance dazu besteht aber nicht ewig“, erklärt Schröder die Zwickmühle. Im nächsten Jahr müsse die Abrechnung über die Bühne, bis dahin also ein neuer Kanal in der Erde und die Straße ausgebaut sein.

Also haben die Stadträte zugestimmt, dem Abwasserzweckverband eine Art Darlehen in Höhe von maximal 120 000 Euro zu gewähren. Damit könne die Erneuerung des Kanals noch in diesem Jahr starten. Der Verband muss der Kommune das Geld bis zum 31. Dezember nächsten Jahres zurückzahlen. Zinsen werden nicht fällig. Immerhin arbeitet der Verband für die Kommune, übernimmt deren Abwasserentsorgungspflicht. Der AZV hat seinerseits inzwischen Fördergeld im Bereich Siedlungswasserwirtschaft beantragt.

Damit ist das Projekt aber noch nicht finanziert. Die Kommune muss Schröder zufolge auch einen Eigenanteil für den grundhaften Ausbau der Oberlanggasse aufbringen. „Ein entsprechendes Co-Finanzierungsprogramm haben wir mit ,Brücken in die Zukunft’ gefunden“, so der Bauamtsleiter. Er geht davon aus, dass der reine Straßenbau der Obermarktgasse rund 160 000 Euro kosten wird.

Über den Ablauf der Bauarbeiten werden die Anwohner wie bei anderen Vorhaben von der Verwaltung informiert. Die meisten Kraftfahrer dürften die Einschränkungen dort jedoch wenig interessieren – die Gasse ist auch eine Sackgasse, kann höchstens zur Anlieferung genutzt werden. Parken ist dort nicht erlaubt.

Trotzdem kommt es den Kraftfahrern sicher entgegen, wenn die Hochborde verschwinden. Das sollte das Wenden erleichtern. Der Parkplatz Belvedere wird die meiste Zeit über die Poststraße erreichbar bleiben. Einzige Ausfahrt während der Bauzeit ist dann über den Lindenplatz. Im Moment können Kraftfahrer stadtauswärts noch über die Obermarkt- und Mittelgasse fahren.

Die Obermarktgasse liegt in zwei Fördergebieten: dem des städtebaulichen Denkmalschutzes und des aktiven Stadt- und Ortsteilzentrums. Deshalb können noch vorhandene Gelder aus beiden Programmen bei den Bauarbeiten eingesetzt werden. Die Mittelgasse trennt die beiden Gebietskulissen. Wer auf der einen Straßenseite wohnt, kann andere Förderprämissen haben als der im Haus gegenüber.

