Obermarktgasse wieder befahrbar

Rainer Endtmann von der Firma Andrä Straßenbau bei letzten Arbeiten an der Obermarktgasse. © André Braun

Die Anwohner der Obermarktgasse in Leisnig werden aufatmen. Am Mittwoch soll die Straße abgenommen und danach freigegeben werden. „Der Wochenmarkt wird am Mittwoch bereits wieder in die Obermarktgasse hineingezogen“, sagte Thomas Schröder, Bauamtsleiter der Stadt Leisnig. In der Straße hatte der Abwasserzweckverband das Kanalsystem erneuert. Zudem wurden Gas- und Stromleitungen erneuert.

Der Tiefbau und die Verlegung von Medien sind abgeschlossen. Die Firma Andrä Straßen- und Wegebau hatte in der vergangenen Woche das Pflaster im Randbereich der Straße eingefügt. „Die Straßenbeleuchtung muss noch angeschlossen werden“, informierte Thomas Schröder. Der Parkplatz Belvedere bleibt bis Ende der Woche noch gesperrt. „Ab Montag können aber die Inhaber von Dauerparkscheinen ihre Stellflächen am Parkplatz Belvedere wieder nutzen“, so Schröder. (DA/fk)

