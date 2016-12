Obermarktcenter wird endlich gebaut Das Projekt soll im kommenden Jahr umgesetzt werden. Neben zwei Märkten sind auch Büros vorgesehen.

So könnte das Obermarktcenter einmal aussehen. Der Eingang ist dem des alten Amtsgerichtes nachempfunden, an dessen Stelle der Einkaufs- und Bürokomplex errichtet werden soll. Nach zahlreichen Widrigkeiten in den vergangenen Jahren ist der Baubeginn nun für 2017 geplant. © Repro: Dietmar Thomas

Es schien eine unendliche Geschichte zu werden, die nun doch ein gutes Ende finden soll. Mehr als zehn Jahre, nachdem zum ersten Mal der Bau des Obermarktcenters angekündigt wurde, soll das Projekt jetzt tatsächlich im kommenden Jahr umgesetzt werden. Das kündigte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) gestern Abend im Stadtrat an. Harry Krause von der gleichnamigen Firmengruppe aus Bayreuth habe ihn darüber in dieser Woche informiert.

„Ich bin froh, dass wir endlich soweit sind und wünsche mir, dass keine Steine mehr aus dem Weg geräumt werden müssen“, sagt Ernst und fügt hinzu: „Es hat den Anschein, dass die Ampeln auf Grün stehen.“ Die leichte Skepsis, die in seinen Worten mitschwingt, hat seinen Grund. Die Geschichte des Obermarktcenters hat bereits im Jahr 2006 begonnen. Der Bau sollte im Juni desselben Jahres und die Eröffnung sechs Monate später erfolgen. Doch immer wieder gab es Schwierigkeiten, unter anderen mit Genehmigungen.

Das alte Amtsgericht, an dessen Stelle das Obermarktcenter gebaut werden soll, wurde erst im Februar 2008 abgerissen. Seitdem liegt das Gelände brach. Der Zugang wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Anwohner hatten sich über die Lärm- und Staubbelästigung beschwert, die einige Autofahrer verursacht haben. Sie hatten das Areal als illegalen Parkplatz genutzt.

In den darauffolgenden Jahren wechselte mehrmals der Bauträger. Die Firmengruppe, die das Vorhaben jetzt umsetzen will, hat weitreichende Erfahrungen mit größeren Projekten. Das Bayreuther Unternehmen hat unter anderem das Erzgebirgscenter Annaberg-Buchholz, den Shopping-Park Chemnitz, die Elbegalerie Riesa sowie zahlreiche weitere Einkaufs- und Nahversorgungszentren und Tankstellen gebaut.

Die geplante Nutzung des Obermarktcenters hat sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Anfangs war von einem Einkaufsmarkt mit rund 700 Quadratmetern Verkaufsfläche die Rede. Später sollten im Erdgeschoss mehrere kleine Geschäfte mit unterschiedlichem Angebot einziehen. Jetzt ist von zwei Märkten die Rede. Gleich geblieben ist immer die Nutzung des Obergeschosses. Dort sollen Büros untergebracht werden. Insgesamt sind rund 50 Parkplätze auf dem Grundstück des neuen Einkaufscenters geplant, das sich vom Obermarkt bis zur Zschopau zieht.

Welche Märkte in das Obermarktcenter einziehen werden, war gestern nicht zu erfahren. Zuletzt war von einem Drogerie- und einem Textilmarkt die Rede. Vor acht Jahren hatte sich Diska für diesen Standort interessiert. Weil der Bau des Obermarktcenters aber auf sich warten ließ, eröffnete der Einkaufsmarkt im ehemaligen Edeka an der Pestalozzistraße. Es sollte eine Übergangslösung sein. Inzwischen hat sich das Unternehmen aber ganz aus Waldheim zurückgezogen, weil ein Baubeginn am Obermarkt nicht absehbar war.

Immer wieder mussten die Waldheimer Stadtverwaltung und der jeweilige Investor auch bürokratische Hürden nehmen. Zuerst verzögerte sich der Abriss des alten Amtsgerichtes, weil die Baugenehmigung für das Center auf sich warten ließ. Erst als sie vorlag, stimmte auch die Denkmalpflege dem Rückbau zu. Eine Zeit lang fehlte der Eintrag des neuen Grundstücksbesitzers im Grundbuch. Außerdem gab es Probleme mit dem Kauf verschiedener Grundstücke am Obermarkt, dann fehlten dem Bauträger weitere Genehmigungen. Alle diese Probleme sollen jetzt ausgeräumt sein.

zur Startseite