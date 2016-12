Obermarktcenter droht wieder Bauverschiebung Der erste Spatenstich ist für das Frühjahr geplant. Aber die Archäologen könnten ihn vorerst verhindern.

Hier soll es gebaut werden - das Obermarkcenter in Waldheim. Der erste Spatenstich ist für Frühjahr geplant. © André Braun

Die Verträge mit der Drogeriekette Rossmann und dem Textilhändler NKD sind seit Jahren perfekt. Sie wollen sich in Waldheim vergrößern und von ihren kleineren Geschäften in das Obermarkcenter umziehen. Das erklärt Harry Krause von der gleichnamigen Firmengruppe in Bayreuth auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. In der oberen Etage des Gebäudes könnten sowohl Büros als auch Wohnungen entstehen. Für beides sei das Unternehmen offen. Konkrete Mieter gebe es noch nicht. Für den Bau des Obermarktcenters gebe es aber bereits einen Generalunternehmer, der in Ost- und Westdeutschland aktiv ist. Für Mai oder Juni 2017 sei der erste Spatenstich geplant. Die Bauzeit gibt Krause mit etwa 15 Monaten an.

Doch ein Brief, den Krause am Montag erhielt, könnte die Pläne erneut durcheinanderbringen. Das Schreiben kommt vom Landesamt für Archäologie in Sachsen. Da das Center im früheren mittelalterlichen Stadtkern von Waldheim errichtet werden soll, müsse geprüft werden, ob an dieser Stelle archäologische Ausgrabungen möglich und notwendig seien. Dr. Michael Strobel, Referent des Direktionsbereiches Dresden des Landesamtes, erklärt auf DA-Anfrage, dass er sich Anfang kommenden Jahres mit dem Architekten treffen, die Situation vor Ort anschauen und sich über Umfang und Art des Baus informieren werde. Erst dann falle eine Entscheidung. „Wir werden aber alles tun, damit sich der Baubeginn nicht verzögert“, so Strobel.

