Obermarkt-Eiszeit ist vorerst vorbei Die Eisbahn in Görlitz wurde abgebaut, die Betreiber sind zufrieden. Debatten gibt es über den Standort für die nächste Saison.

Spaß auf Glatteis: Am Sonntag war die Eisbahn auf dem Obermarkt in dieser Saison letztmalig geöffnet. © pawel sosnowski/80studio.net

Ab 17 Uhr war es am gestrigen Montag vorbei mit der frostigen Pracht auf dem Obermarkt. Bei der Eisbahn begann da gerade das große Abtauen. Am Sonntag war der letzte offizielle Eislauf-Tag, Montag wurde die Bahn abgebaut. Sie zieht jetzt in ihr Sommerdomizil, wartet auf den Einsatz in der nächsten Saison. Mit der diesjährigen ist man bei der Kulturservice-Gesellschaft mehr als zufrieden. „Wir sind ja jetzt seit Jahren mit Görlitz verbandelt. Aber so viel Lob haben wir bisher noch nie bekommen“, freut sich Benedikt M. Hummel von der städtischen GmbH.

Rund 8 100 Besucher haben die Eisbahn auf dem Obermarkt genutzt. „Jeder bekam ein Band, dass ihn oder sie zum Benutzen der Bahn berechtigte. Das wurde registriert. Deshalb kommen wir auf relativ genaue Zahlen“, schildert Maria Schulz von der Kulturservice-Gesellschaft. Hinzu kamen noch unterschiedliche Sponsoren-Pakete, die zum Teil verteilt wurden. Dank der Sponsoren konnte die Kulturservice GmbH die Eisbahn überhaupt erst kaufen. Nach einer deutschlandweiten öffentlichen Ausschreibung bekam eine Firma aus Österreich den Auftrag aus Görlitz. Für den Kauf war ausschlaggebend, dass die Mietkosten den Anschaffungswert nach zwei Jahren überschritten hätten. Die 100 000 Euro für Technik und Betrieb brachten unter anderem drei Großsponsoren zusammen: der Tourismusverein, der städtische Großvermieter Kommwohnen und die Landskron-Brauerei. Der verstorbenen Landskron-Chef Manfred ten Bosch war vom Erfolg der Eisbahn überzeugt. „Er hat gesagt: Ich glaube an dieses Vorhaben“, erinnert sich Gerd Weise von der Kulturservice-Gesellschaft.

Der Christkindelmarkt habe natürlich viele Gäste auf die Eisbahn gezogen. „Aber auch, als der Markt schon vorbei war, ging es nahtlos weiter“, sagt Benedikt M. Hummel. Vor allem in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester erlebte die Eisbahn einen Besucheransturm. „Hauptlaufzeiten waren die Nachmittagsstunden, eben die klassischen Familienzeiten“, sagt Maria Schulz.

Für die Kulturservice-Gesellschaft bleibt nach der Premiere in diesem Winter vor allem die Erkenntnis: „Komplett anders werden wir es in der kommenden Saison nicht machen.“ „Natürlich gibt es immer wieder kleine Dinge, die verändert, verbessert werden können“, sagt Benedikt M. Hummel. Eines soll sich aber keinesfalls ändern – jedenfalls aus Kulturservice-Sicht: der Standort der Eisbahn.

Dabei gab und gibt es durchaus kritische Stimmen, die den Obermarkt nicht unbedingt für eine ideale Lösung halten. CDU-Stadtrat Helmut Goltz etwa regte bereits an, die Eisbahn auf dem Demianiplatz aufzubauen, als verbindendes Element zwischen den Stadtteilen. Kritik am Obermarkt-Standort kommt auch von Anwohner Jens Jäschke. „Diese ,Eislaufbahn’ am Obermarkt ist erstens total deplatziert, weil an einem kostenpflichtigen Parkplatz der Stadt Görlitz und somit Einnahmeverlust der gesperrten Parkplätze. Zweitens fallen dadurch natürlich die Parkplätze für Touristen und Anwohner weg und das in nicht unerheblichen Maße“, schreibt er unter anderem an die SZ. Ersatz sei von der Stadt nicht geboten worden. „Kann man eigentlich so willkürlich die Parkplätze streichen und somit einen Steuereinnahmeteil der Stadt Görlitz verhindern? Dies sollte man prüfen, unabhängig, versteht sich“, so Jens Jäschke. Zudem seien Anwohner und Anlieferer genötigt worden, in der Zeit von 22 bis 10 Uhr am Morgen die Anfahrten zur Wohnung beziehungsweise zum Lieferort zu tätigen, schreibt er.

Gerd Weise von der Kulturservice-Gesellschaft sagt hingegen: „Die Besucher der Eisbahn wollen einfach diese tolle Atmosphäre auf dem Obermarkt.“ Gerade das Flair in diesem Teil der Stadt habe den Erfolg des Vorhabens möglich gemacht – vor allem, wenn parallel der Christkindelmarkt stattfindet.

Die Eisbahn war während der vergangenen Saison nur etwa zwei, drei Tage insgesamt geschlossen, mal nachmittags, mal vormittags. Gründe waren das Wetter: Zum einen gab es tückischen Eisregen, der eine brüchige Schicht auf der Fläche entstehen ließ, zum anderen sorgten schnell fallende Temperaturen für Risse im Eis. „Die mussten wir dann mit heißem Wasser aus der Kanne verschließen“, schmunzelt Benedikt M. Hummel. Die Besucher hätten jedenfalls immer sehr verständnisvoll reagiert. Ein Problem hat die Kulturservice-Gesellschaft nun aber noch: vergessene Mützen, Schals, Handschuhe, Trinkflaschen. Die können an der Brüderstraße 9 zu den Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr abgeholt werden.

