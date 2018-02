Obermarkt dicht am Montag Der Obermarkt befindet sich am Montag fest in der Hand der Narren.

Am Montag ist der Obermarkt in Döbeln fest in der Hand der Narren. © Symbolbild/dpa

Döbeln. Der Obermarkt befindet sich am Montag fest in der Hand der Narren. Ab 13 Uhr ist er wegen des Rosenmontagsumzugs gesperrt. Nach dem Programm der Karnevalsvereine ab 15 Uhr wird sich der Umzug gegen 16 Uhr in Bewegung setzen. Auf der Umzugsstrecke durch die Stadt muss mit vorübergehenden Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

