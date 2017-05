Oberliga-Spiele in Kubschütz

© Symbolfoto: Steffen Unger

Am kommenden Sonntag schlagen die Kubschützer Oberliga-Faustballer auf eigenem Rasen zum Heimspieltag auf. Dann sind ab 10 Uhr der SSV Heidenau II und die SG Waldkirchen die Gegner der Hausherren, die schon recht erfolgreich in die Feldsaison gestartet sind. Was allerdings kein Wunder ist, denn in der letzten Hallensaison war die erste Kubschützer Männermannschaft auch schon überaus erfolgreich. Gekrönt wurde diese dann mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Am vergangenen Sonntag startete der SVK in Walddorf in die neue Feldsaison. Mit jeweils 2:0 konnte Kubschütz den Gastgeber SV Walddorf sowohl im Hin- als auch im Rückspiel bezwingen. Gegen Hirschfelde gab es ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem 2:1-Sieg und einer 1:2-Niederlage. Auf eigener Anlage hoffen die Kubschützer nun auf vier Siege und damit einen einhundertprozentigen Erfolg.

Bereits ihren zweiten Spieltag hat die zweite Männermannschaft des SV Kubschütz in der Landesliga absolviert. Nach dem Spieltag in Langebrück – dort gegen den Langebrücker BSV II und den BSV Waltersdorf – und der zweiten Runde in Gersdorf (gegen SSV Blau-Weiß Gersdorf und SSV St.Egidien) führen die Kubschützer die Tabelle ganz souverän mit 16 Punkten und 16:0 Sätzen an. (ho)

