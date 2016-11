Oberlichtenauer entern Rathaus Die Faschingsfans aus dem Ort wollen den Pulsnitzer Narren zuvorkommen.

Gleich zwei Faschingsvereine wollen das Pulsnitzer Rathaus stürmen. © René Plaul

Neue Pläne der Oberlichtenauer Narren (Olika) sind jetzt bekannt geworden. So kann sich das Pulsnitzer Rathausteam schon auf einen ziemlich närrischen Freitag einstellen. Vor dem Karnevalsauftakt am 11.11, um 16 Uhr in der alten Grundschule in Oberlichtenau wollen Mitglieder des Olika-Elferrates schon am Vormittag das Pulsnitzer Rathaus entern, ließ der Olika am Mittwoch wissen. So wollen die Narren 11.11 Uhr bei Bürgermeisterin Barbara Lüke aufkreuzen, um den Rathausschlüssel und die Stadtkasse an sich zu bringen. Damit würden sie den Pulsnitzer Narren vom Pukava einige Stunden zuvorkommen. Die haben sich erst 17.11 Uhr angesagt, um die Amtsgeschäfte für die Karnevalssaison zu übernehmen. Wird den Oberlichtenauer Narren der Coup um 11.11 Uhr gelingen? Und geht am Ende ein Verein leer aus? Es kann also nicht nur närrisch, sondern auch spannend werden. (SZ)

