Oberlichtenauer bekommen Gold Der Spielmannszug war bei der Weltmeisterschaft erfolgreich. Viele Fans ließen sich das Ereignis in der Region trotz der Entfernung nicht entgehen.

Der Oberlichtenauer Spielmannszug gewann bei der WM eine Goldmedaille. Das Foto entstand bei der Generalprobe in Elstra. © René Plaul

Die Oberlichtenauer nehmen von der Weltmeisterschaft in Holland eine der höchsten Auszeichnungen mit nach Hause. Die Spielleute erhielten in der Marschwertung eine Goldmedaille mit Auszeichnung. „Wir haben unser Bestes gegeben“, schrieben die Oberlichtenauer noch vor der Siegerehrung am Sonntagabend auf Facebook. „Alle Anspannung ist nun abgefallen und Tränen der Erleichterung fließen.“

Silber bekamen die Oberlichtenauer in der Showwertung und erreichten damit nicht ganz ihre selbst gesteckten Ziele. Die Spielleute wollten zweimal Gold und den Preis als bester nicht-holländischer Starter mit nach Hause nehmen. Zum Schluss konnten sie sich am Sonntagabend noch über die Auszeichnung als bester internationaler Starter in der Marschformation freuen.

Die Oberlichtenauer waren schon einige Male bei der WM erfolgreich. 2009 holten sie sich zwei Goldmedaillen und 2013 einmal Gold und einmal Silber im Erwachsenenbereich. Die Juniorband punktete damals mit Silber. Der World Music Contest (WMC) wird nur aller vier Jahre ausgerichtet. 500 000 Zuschauer beobachteten über vier Wochen hinweg die 250 Marchingbands, Orchester und Spielmannszüge, die sich der Jury stellten.

Die Oberlichtenauer traten am Sonntag, dem letzten Tag der WM, im Stadion von Kerkrade auf. 67 Musikerinnen und Musiker fuhren mit nach Holland. Zahlreiche Fans begleiteten sie und noch mehr verfolgten die Leistung der Oberlichtenauer per Livestream im Internet. (SZ)

