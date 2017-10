Oberlichtenau verliert Gegen den Spitzenreiter konnten sich die Handballer nicht durchsetzen.

Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit hat die SG Oberlichtenau gegen Hoyerswerdas Sachsenligareserve noch deutlich mit 32:38 (18:18) verloren. Neben den technischen Unzulänglichkeiten haperte es wieder an der besseren Chancenverwertung. Auch die Gäste waren nicht fehlerlos, aber oft im Nutzen ihrer Chancen cleverer. Dazu hatten sie mit Nico Pollack (10 Tore) und Marco Gäbler (9) zwei Akteure in ihren Reihen, die schwer zu stellen waren. Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber nicht mehr so gut wie zuvor zum Zug. Schnell konnten die Gäste einen Vorsprung herauswerfen und den zwischen der 35. Und 38. Spielminute auf fünf Tore Differenz erhöhen. SGO-Trainer Ralf Moschke meinte später: „Der größte Genickbrecher waren unsere 15 Fehlabspiele, die meist bestraft wurden.“ (en)

Oberlichtenau: A. Schäfer, König, Hallmann; Fröhlich (2), Miehle (7/1), Hunger (4), Franke (3), R. Schäfer (6), Röntzsch (1), Hübner, S. Schäfer (1), Förster (1), Kirste (7).

