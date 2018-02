Oberlichtenau stürzt Spitzenreiter

© dpa

Handball-Ostsachsenliga Männer. Mit einer starken Leistung hat sich die SG Oberlichtenau mit 32:31 (18:19) beim Spitzenreiter LHV Hoyerswerda II durchgesetzt. Da war selbst SGO-Trainer Ralf Moschke nach dem Spiel im Zuse-Center überrascht: „Wir haben gewonnen und den Spitzenreiter geschlagen. Was soll ich da meckern?“ Recht hatte er, denn sein Team bot eine tolle kämpferische Leistung und hielt diszipliniert die Marschroute ein. Moschke: „Auch als wir hinten lagen, haben wir uns nicht aufgegeben.“ Als entscheidend erwiesen sich am Ende die zwei Treffer von Kai Fröhlich in der 55. und 56. Minute zur 31:29-Führung der Gäste. Erfolgreichster Werfer der Oberlichtenauer war diesmal Denny Miehle mit acht Toren. Derweil verhalf der HSV 1923 Pulsnitz durch seine 26:28-Heimniederlage gegen den OHC Bernstadt den Gästen zur Tabellenführung vor der Hoyerswerdaer Reserve. HSV-Spieler John Eppendorfer überzeugte dabei mit neun Treffern. (en)

zur Startseite