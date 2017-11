Oberlichtenau schlägt HSV Pulsnitz In der Handball-Ostsachsenliga sind die Oberlichtenauer jetzt Vierter.

Handball-Ostsachsenliga Männer. Die SG Oberlichtenau hat am vergangenen Sonntag das Derby gegen den HSV 1923 Pulsnitz klar mit 38:33 (15:11) gewonnen und ist mit 13:5 Punkten als Vierter in der Tabelle an den Pfefferkuchenstädtern (12:6 Pkt./5. Platz) vorbeigezogen. Dabei gab es eigentlich keinen Heimvorteil, da beide Teams ihre Spiele immer in der Sporthalle Hempelstraße in Pulsnitz austragen. Das Endergebnis war für HSV-Coach Michael Schwenke ein Desaster: „Wir haben zu viele Gegentore hinnehmen müssen. Das Spiel war auch zu hart.“ Die Oberlichtenauer lagen meistens klar vorn und hatten mit dem zehnfachen Torschützen Förster – er verwandelte neun Siebenmeter – den erfolgreichsten Werfer der Partie in ihren Reihen. Bester Pulsnitzer war Liese mit neun Treffern, davon vier Siebenmeter. SG-Coach Ralf Moschke: „Nach dem 33:31 hatten wir das glücklichere Ende für uns. Georg Förster hat mich mit seinen verwandelten Strafwürfen überzeugt.“ (en)

