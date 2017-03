Oberlichtenau besiegt Obergurig

Handball-Ostsachsenliga. Mit einem am Ende ungefährdeten 40:28 (16:12)-Heimsieg wurden die SGO-Handballer ihrer Favoritenrolle gegen Obergurig gerecht. Mit einem Fünf-Tore-Lauf vom 23:16 zum 28:16 entschieden die Gastgeber die Partie in der zweiten Halbzeit endgültig zu ihren Gunsten. Trainer Ralf Moschke meinte danach: „Unsere ersten zehn Minuten waren gut und wir haben super gespielt. Dann aber gab es bei uns einen Bruch. Wir hatten ohne Danny Miehle und Sven Schäfer begonnen und machten auch zu viele Fehler. Dadurch kam Obergurig nach dem 8:2 zum Ausgleich. Bis zum Seitenwechsel wurde es wieder besser und wir gingen mit immerhin vier Toren plus in die Pause. In der zweiten Hälfte konnte ich dann auf verschiedenen Positionen einiges probieren. Und in der gut besuchten Halle haben die Zuschauer jedenfalls ein erfrischendes Spiel gesehen mit guten Aktionen auf beiden Seiten.“ (en)

Oberlichtenau spielte mit: A. Schäfer, Hallmann, König; Fröhlich (4), Miehle (8), Hunger (5), R. Schäfer (7), Gretschel (1), Röntzsch (1), Hübner (1), S. Schäfer (2), Förster (5/2), Kirste (5) und Haase (1).

