Oberleitungen werden freigeschnitten Ab Donnerstag kann es an der Parkstraße in Wilsdruff sowie in Mohorn und in Grund zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In Wilsdruff, Mohorn und Grund werden Freileitungen freigeschnitten. © Symbolfoto: Thorsten Eckert

Wilsdruff. Wie die Stadt Wilsdruff mitteilt, werden ab Donnerstag Freileitungen der örtlichen Stromnetze an der Parkstraße in Wilsdruff sowie in Mohorn und in Grund freigeschnitten. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Enso, die das Stromnetz in Wilsdruff und den Ortsteilen betreibt. Dadurch, dass die Mitarbeiter des beauftragten Landschaftspflege-Unternehmens Winkler teils schweres Gerät, wie zum Beispiel eine Hebebühne, benutzen, kann es kurzzeitig zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Sollten die Leitungen über ein Privatgrundstück verlaufen, sind die Eigentümer verpflichtet, den Arbeitern den Zugang zu den Stromkabeln zu ermöglichen. Der Baumschnitt wird gehäckselt und anschließend entsorgt. Maßnahmen dieser Art müssen regelmäßig durchgeführt werden, da das Gesetz vorschreibt, dass der Abstand zwischen Baumkrone und Leitung mindestens einen Meter, besser 1,25 Meter betragen muss. (hhe)

