Die Genussmacher Oberlecker in Oberhäslich Spinat im Knödel, Melone im Wirsing, Wodka im Karamell – Gerd Wöbke liebt lukullische Experimente. Das Urteil darf man an die Wand schreiben.

In Zeiten von Schnellkost und Übersättigung müssen die Leute das Genießen wieder lernen, findet Gerd Wöbke. Im Oberhäslicher Gasthof kocht der 37-jährige Karsdorfer Traditionelles und zugleich Spezielles, auf jeden Fall das, was es anderswo nicht gibt. © Marko Förster

Sein Lieblingsfilm übers Kochen heißt „Ratatouille“. Besonders eine Szene in diesem Trickfilm aus Amerika findet Gerd Wöbke genial. Da rast die Feinschmeckerratte Rémy durch die Küche eines Pariser Nobellokals, schnappt sich im Vorbeirennen alle möglichen Zutaten und wirft sie in den Topf mit der Suppe, die der tollpatschige Hilfskoch schon verdorben glaubt. Das Gericht wird der Hit und die Gourmetratte ein heimlicher Sternekoch. Manchmal fühlt sich Gerd Wöbke wie Rémy: Auch er wuselt in seiner Küche meist ohne Rezept, kombiniert gern und viel. Manchmal sieht es wüst aus bei ihm, sagt er. „Aber am Ende schmeckt es trotzdem.“

Wir sind nicht in Paris, wir sind in Oberhäslich, einem Straßendorf zwischen Dippoldiswalder und Hirschbacher Heide. Auswärtige finden den Namen Oberhäslich oberlustig. Gerd Wöbke sieht immer wieder Leute, die abrupt ihr Auto stoppen und das Ortsschild ablichten. Manche nehmen es sogar mit. Sie wollen den Namen partout mit scharfem s lesen. Gerd Wöbke findet es hier ganz und gar nicht hässlich. Er findet es sogar sehr schön, schön genug jedenfalls, um seinen Traum vom eigenen Lokal zu leben, in Wöbkes Landhaus.

Die Dielen quietschen wie in Großmamas Stube. Ebenso gut aufgehoben wie bei Oma scheint man sich hier, bei Wöbkes, zu fühlen, jedenfalls nach den Sprüchen an der Wand zu urteilen, die, auf schwarze Tafeln geschrieben, das Gästebuch vorstellen: „Dinner für 2 – jeder Gang ein Hammer.“ Oder: „Sonnis 57. war hier sooooo schön.“ Oder einfach: „Wir kommen wieder.“

Ein bisschen Platz gibt es noch in der Grußwortgalerie. Die Tafel mittig aber ist tabu. Dort tut Gerd Wöbke immer das Extra des Tages kund. Neulich hat ihm der Jäger ein junges Schweinchen geliefert. Deshalb hat er hausgemachte Wildschweinsülze angeschrieben. Die passt genau zu seiner Marschrichtung: Traditionelles aufgreifen und so verändern, dass daraus ein Aha-Erlebnis wird. Am liebsten ist es ihm, wenn die Leute nachher sagen: „Boah, so hab’ ich das noch nie gegessen!“

Heute zum Beispiel kocht er Pfifferlinge in Rahmsoße. Klar, Pfifferlinge hatte jeder schon mal auf dem Teller. Aber Spinatknödel dazu? Gerd Wöbke nutzt den Spinat im Kloß wegen der feinen, bitter-säuerlichen Note. Aber auch wegen der Farbe. Beim Essen mag er’s bunt. Davon abgesehen will er sich abheben von den anderen. Grüne Knödel hat eben nicht jeder. Und überhaupt: Gemüse muss sein, sagt er, egal, welches Gericht seine Küche verlässt. „Bei mir kommt keiner ums Gemüse rum.“

Grünzeugfrei ist höchstens das Dessert. Damit fängt Gerd Wöbke auch gleich an, denn seine Panna cotta muss nach dem Kochen ausgiebig ruhen, pro Zentimeter Stärke etwa eine Stunde, macht drei bis vier Stunden. „Jut“, sagt der Koch, stellt einen Topf auf den Herd, gibt Sahne und Zucker hinein, hobelt Schale von Zitrone und Orange. Dass er statt g ein j spricht, deutet seine Herkunft an, die Jahre in Anhalt und Berlin. Gebürtig in Merseburg, der Vater mit Führungsposition im Energiesektor, ist er viel umgezogen. Sein Fixpunkt: Pretzsch an der Elbe, Ferien bei Oma. Mittagessen immer Punkt zwölf. Die Eintöpfe mochte er am liebsten, sogar Bohnen mit Rindfleisch. Ob etwas hängen geblieben ist von Omas Kochkünsten? Gut möglich, sagt er. „Man behält vieles im Unterbewusstsein.“

Das Dessert hat er nach einem populären Cocktail benannt: Wodka-Lemon. Der Wodka kommt später, die Zitrone kommt jetzt. Ohne Presse, einfach aus der Faust heraus, lässt Wöbke den Saft in den Topf rinnen. So macht es auch der Starkoch Jamie Oliver, wegen der simplen Natur seiner Gerichte „Naked Chef“ – nackter Koch – genannt. Wöbke schätzt den rustikal und unverstellt zu Werke gehenden Briten. Nur so macht das Kochen Spaß, findet er, „wenn man sich nicht verstellen muss“.

Lehrstunden auf dem Dach Tirols

Süßspeisen verfertigt Gerd Wöbke am allerliebsten. Dabei kann er kombinieren, bis zum Umfallen. Letztens hat er ein Kuppeldessert gebastelt, Polenta mit Mirabelle, überwölbt von einem weißen Schokoladendom, hergestellt mittels eingeöltem Luftballon und Tiefkühlschrank. Das Essen solcher Leckereien überlässt er den Gästen gern. „Ich bin eher der Fleischfresser.“

Nun zu den Semmelknödeln. Gründlich durchgetrocknetes Brot, klein gewürfelt, wird mit Mehl bestäubt, damit die Eimasse besser daran haftet. Das hat ihm „der alte Österreicher“ beigebracht, der Seniorchef eines Hotels im Pitztal. Auf dem „Dach Tirols“ hat Gerd Wöbke kulinarisch wohl am meisten gelernt, vor allem den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Vieles wurde direkt beim Erzeuger besorgt oder selbst hergestellt, statt in irgendeinem Großmarkt eingekauft. Man nahm sich Zeit. Zeit zum Kochen, Zeit zum Essen, Zeit zum Leben. Eine Philosophie, die er in seinem Landhaus nachzuahmen sucht. Lieber eine kleine Karte, dafür Qualität, lieber Gäste wegschicken, wenn der Laden zu voll wird, als schludern.

Aus frischem Spinat und Sahne erzeugt der Pürierstab den Farbtupfer, den Gerd Wöbke liebt. Die mintgrüne Soße gießt er zum Brot, knetet alles durch, formt Bällchen und befördert sie ins Wasserbad. Semmelknödel sind nicht nur eine charakterstarke Beilage. Sie sind auch das ideale Reste-Essen. Neben altem Brot kann man hineinmischen, was man möchte – übriggebliebenes Gemüse zum Beispiel. Etwas Käse drüber, sagt Wöbke, „und fertig ist ein leckerer Imbiss.“

Oma Lehmann hält die Treue

Gerd Wöbke hat lange überlegt, ob er, sicher in Stellung, als Koch und Gastwirt einen eigenen Weg einschlagen sollte. Seine Küche ist speziell, und er ist es irgendwie auch, wenn man ihn so ansieht, mit Kinnbart, zum Zopf gebunden, mit tätowierten Armen und schwarzem Kopftuch, das ihm einen Tick freibeuterische Verwegenheit verleiht. Als der Gasthof in Oberhäslich frei wurde, sagte er sich: Jetzt oder nie! Doch blieb sein Kopf voller Krisenszenarien, sein Kochen verkrampft. „Es war wie auf einer Bühne mit Lampenfieber.“ Heute ist das Lampenfieber gewichen. Das Essen passt, weiß der Koch. Aber was der Bauer nicht kennt…? Von wegen: Oma Lehmann, der älteste Stammgast, ist 94.

Auf der Grillplatte brutzeln Entenbrüste. Gerd Wöbke schnippelt Cantaloupe-Melone, eine peppige Ergänzung fürs Gemüsebett. Die Melonenschnipsel bleiben beim Kochen in Form und bringen eine leichte Honignote mit. Später wird er noch etwas Lavendel-Kirsch-Soße über den Teller träufeln. Wie gesagt: Süßes ist sein Ding. Am Herd klemmt, handgeschrieben, seine Ideensammlung: Hähnchen-Kürbis-Curry, gepacktes Welsfilet, Holunder-Honig-Creme. Gerd Wöbke braucht Abwechslung. Wenn das Kochen wie von selber geht, wird er misstrauisch. Ein innerliches Kribbeln meldet sich dann, das Zeichen für die wachsende Lust auf etwas Neues. Und im Moment kribbelt es schon wieder ganz ordentlich.

