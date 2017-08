Oberlausitzfahne weht jetzt am Rathaus Damit soll zum Oberlausitztag die Identität der Weißwasseraner gestärkt werden. Den Zusatz O.L. trägt die Stadt schon im Namen.

Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (li.) und Lothar Meißner ziehen vor dem Rathaus von Weißwasser die Oberlausitzfahne hoch. © Joachim Rehle

Wie auf Bestellung kommt ein leichtes Lüftchen auf. Nachdem die blau-gelbe Fahnen an einem der Masten vor dem Rathaus in Weißwasser befestigt ist, weht sie fröhlich im Wind. Das wird sie in den nächsten Tagen auch weiterhin und dann bei den verschiedensten Anlässen, verspricht Oberbürgermeister Torsten Pötzsch.

Die drei Meter lange Fahne ist ein Geschenk des Vereins Kuratorium Einige Oberlausitz. Übergeben wurde sie gestern von Lothar Meißner. Der bedauert allerdings ein bisschen, dass der feierliche Akt nicht direkt am 21. August zustande kam. An jenem symbolträchtigen Tag, an dem seit 2014 der Oberlausitztag gefeiert wird. Die Idee dazu hatten ein paar Jahre zuvor heimatverbundene Bürger. Allerdings stießen sie damit nicht sofort und nicht überall auf Gegenliebe. Beim Landkreis war man der Meinung, dass es bereits genug Feste und Veranstaltungen in der Region gebe. „Dabei ist der Oberlausitztag ja keine zentrale Sache“, erklärt Lothar Meißner. Überall könnten Wanderungen oder Ausstellungen stattfinden, Chöre auftreten oder Fußball gespielt werden. Hauptsache, es habe einen Bezug zur Heimat. Mit dieser Argumentation konnten sich die Oberlausitz-Verfechter durchsetzen. 2017 stehen 120 Veranstaltungen im Programm. Und weil der 21. August meist in der Woche liegt, können die Angebote vom Wochenende davor bis zu dem danach reichen.

Das Datum ist historisch verbürgt. Am 21. August 1346 wurde der Oberlausitzer Sechsstädtebund gegründet. Damit wollten sich Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau gegen Raubritter verteidigen, die die Handelswege unsicher machten. Bautzen erhielt das Recht, die an den Sechsstädtebund gerichtete Post zu öffnen, zu beantworten und zu besiegeln. Die blau-gelbe Oberlausitzfahne entstand in Anlehnung an das Bautzener Stadtwappen mit gelber Stadtmauer und blauem Himmel. „In der südlichen Oberlausitz ist der Bezug dazu stärker“, sagt Lothar Meißner. Im Norden sei das Bewusstsein dafür ebenfalls vorhanden. Mit der Fahne als sichtbarem Zeichen könne die Identität gestärkt werden. In anderen Landstrichen sei eine solche Traditionspflege selbstverständlich.

„In den Landgemeinden ringsherum ist es schon länger ein Thema“, erklärt Torsten Pötzsch. So kämpft Krauschwitz seit geraumer Zeit um einen entsprechenden Namenszusatz. Weißwasser hat den bereits: als Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. Das werde man nun noch stärker in die Öffentlichkeit tragen, versichert der Rathauschef.

zur Startseite