Oberlausitzfahne auf Bismarckturm gehisst

Zum Tag der Oberlausitz finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, auch bereits am Wochenende. In Neugersdorf wird am Sonntag die Flagge der Region gehisst.

Am Bismarckturm in Neugersdorf wird am Sonntag zum Tag der Oberlausitz die Oberlausitzfahne gehisst. © Archivfoto Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf Zum Tag der Oberlausitz lädt am Sonntag, den 20. August auch der Bismarckturm in Ebersbach-Neugersdorf. Am Hutungsberg wird exakt um 14 Uhr die Oberlausitzfahne gehisst. Anschließend können sich Besucher bis 17 Uhr bei Erfrischungen über den Bismarckturm und Bismarck selbst informieren. Mit der Vorführung des traditionellen Osterschießens will der Jugendclub in Berthelsdorf den Tag der Oberlausitz feiern. Am Samstag, den 19. August, können dabei auch Besucher der umliegenden Ortschaften kostenlos auf dem Sportplatz an der Herrnhuter Straße teilnehmen.

Das Hissen der Oberlausitzfahne ist nur eine der zahlreichen Veranstaltungen rund um den Tag der Oberlausitz am 21. August.

