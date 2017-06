Oberlausitzer zieht’s in die Ferne Viele Löbauer, Zittauer und Oberländer fahren im Gegensatz zum deutschlandweiten Trend in den Ferien lieber ins Ausland.

Ursula Popp, Chefin vom Reisecenter in Zittau, zeigt Reiseprospekte von Deutschland und dem Ausland. © Rafael Sampedro

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und damit auch die langen Urlaubsreisen. Doch wohin zieht es die Oberlausitzer Familien dieses Jahr? In den sonnigen Süden oder an ein ruhiges Plätzchen im eigenen Land? Eine Umfrage bei Reisebüros in Zittau, Löbau und im Oberland zeigt, dass Auslands- und Inlandsreisen sich scheinbar bei ausnahmslos allen kontaktierten Reisebüros die Waage halten. Man fahre nach wie vor gern ins Ausland, so ein Mitarbeiter des Deutschen Reisebüros in Zittau, auch wenn manche Länder seltener bereist würden. Das bestätigt auch Heike Karp vom gleichnamigen Seifhennersdorfer Reisebüro. „Ägypten und die Türkei werden aufgrund der momentanen politischen Lage von den meisten gemieden“, sagt sie. Speziell bei Familien mit Kindern richte sich die Reiseplanung neben Preis und Leistung nach der Sicherheit. Viele Familien setzen auf eigene Anreise, größtenteils mit dem Auto, was sich ebenfalls auf die Wahl des Reisezieles auswirkt. Besonders beliebt seien Deutschland und Tschechien, aber auch Ungarn, Bulgarien und Kroatien, erzählt Ursula Popp vom Reisecenter Zittau. In einigen Ländern, wie Spanien, steigen aufgrund des höheren Reiseaufkommens sogar die Preise. Kreuzfahrten sind ebenfalls beliebt.

Wer innerhalb des eigenen Landes verreist, sucht aber nicht unbedingt ein Reisebüro auf. So lässt sich vielleicht die Abweichung von der aktuellen Entwicklung in ganz Deutschland erklären. Im Internet finden sich zahlreiche Statistiken, die zeigen, dass immer mehr Deutsche Urlaub im eigenen Land machen wollen, die Zahl der Reisen in andere Länder nimmt ab. Grund dafür sind neben dem Budget oft die politische Lage und häufigere Terrorwarnungen im Ausland. Während einige Ziele zunehmend gemieden werden, erfreuen sich andere, die als sicher gelten, wachsender Beliebtheit. „Urlaub im eigenen Land und sichere Reiseziele stehen hoch im Kurs“, heißt es in einer Mitteilung der ITB Berlin.

Länder, die von vielen Urlaubern als sicher angesehen werden, sind vor allem Deutschland und einige Nachbarländer, aber auch klassische Urlaubsländer wie Spanien und Italien, die karibischen Inseln, Neuseeland, Mauritius und die Seychellen, Singapur sowie die skandinavischen Länder im Allgemeinen. Zwar wird das Reiseziel sorgfältiger ausgewählt, doch zugunsten der Sicherheit auf den Urlaub verzichten will kaum einer. Das kommt regionalen Urlaubsanbietern sehr zugute.

