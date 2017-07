Oberlausitzer Wölfe haben Nachwuchs Auf Fotos konnten die Experten die Welpen erkennen. Doch es sind auch Rudel verschwunden.

Bei Niesky gingen diese Wolfswelpen in die Fotofalle. © SBS / BROHT / A. Klingenberger

Die Fotos beweisen es: Bei vielen Rudeln, die ihr Revier ganz oder teilweise in der Region haben, gibt es nun Welpen. Wie das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ mitteilt, haben bereits zehn sächsische Wolfsfamilien Nachwuchs. Auch die Oberlausitz durchstreifen kleine Wölfe. So gibt es beim Wolfspaar in der Neustädter Heide in der Nähe von Spreetal im Landkreis Bautzen erstmals Welpen. Kleine Wölfe kamen auch bei den Rudeln in Daubitz, Niesky und Rosenthal, im Seenland und bei den Königshainer Bergen zur Welt.

Das Wolfsbüro in Rietschen konnte in diesem Jahr in Sachsen bisher 15 Rudel nachweisen. Im Jahr zuvor waren es 19. Wie die Wolfs-Experten mitteilen, existiert das Bernsdorfer Wolfspaar nicht mehr. Der Rüde war im Oktober 2016 tot aufgefunden worden. Wo sich seine Partnerin befindet, ist unklar. Für Cunewalde und die Laußnitzer Heide ist das Vorkommen ungeklärt, da aus diesen Gebieten nur wenige Wolfshinweise vorliegen. Dafür hat sich in Brandenburg bei Hohenbocka ein Rudel etabliert, dessen Territorium sich nach Bernsdorf erstreckt. Auch in der Massenei könnte ein Rudel leben. Dazu gab es viele Hinweise. Ob die Wölfe dort sesshaft geworden sind, wollen die Experten nun klären. (SZ)

zur Startseite