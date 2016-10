Oberlausitzer Unternehmerpreis geht nach Löbau, Zittau und Wilthen Die drei Firmen wurden von einer Jury aus neun Kandidaten ausgewählt. Der Preis sind Pokal, Urkunde und kostenlose Werbung.

Die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien - hier das Logo - wirbt künftig mit den Preisträgern. © MGO

Bautzen. Der diesjährige Oberlausitzer Unternehmerpreis geht an die Löbauer Tischlermeisterin Ines Briesowsky-Graf, die Zittauer Firma Glaubitz GmbH & Co. KG und die Lakowa Gesellschaft für Kunststoffbe- und -verarbeitung mbH in Wilthen. Der Preis wurde am Donnerstagabend in Bautzen im Rahmen eines Unternehmerempfanges verliehen. Die Preisträger erhielten Pokale und Urkunden, außerdem wirbt mit ihnen jetzt die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO). Finanzielle Zuwendungen sind damit nicht verbunden.

Für die 21. Auflage des Oberlausitzer Unternehmerpreises waren neun Kandidaten nominiert worden. Eine Jury aus Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderern, Arbeitsagentur und MGO kürte die drei Preisträger. Ihnen wurde überdurchschnittliches Engagement für Ausbildung, Wachstum und für die Region bescheinigt. (szo)

