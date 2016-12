Oberlausitzer trauern um prominente Mitbürger Hans-Georg Ponesky, Gertrud Hanel und Hans-Jürgen Pollack – auch 2016 sind wieder so einige bekannte Menschen gestorben.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Oberlausitzer mussten Abschied von wichtigen Persönlichkeiten nehmen. © Symbolbild: dpa Die Oberlausitzer mussten Abschied von wichtigen Persönlichkeiten nehmen.

Gertrud Hanel.

Hans-Jürgen Pollack.

Hans-Georg Ponesky.

Region. Es ist ein trauriges Jahr gewesen: Viele Prominente haben sich für immer verabschiedet – von Haudegen Bud Spencer über Louis de Funes Partner Michel Galabru bis hin zu Ove Verner Hansen, der als „Dummes Schwein“ in den Olsenbanden-Filmen zum Star wurde. In der Region ist 2016 auch so manche Abschiedsträne geflossen.

Januar

Selbst mit 100 Jahren saß Paul Schuster noch hinterm Lenkrad. Für Automobile hat er sich Zeit seines Lebens interessiert. Viele Jahre leitete er die Klempnerei in der Zittauer Rosenstraße. So kam er auch zu seinem Spitznamen „Kühler-Schuster“. Mit 96 Jahren wurde er noch mal Fernsehstar: Die MDR-Sendung „Außenseiter Spitzenreiter“ bestätigte ihm, dass er der Besitzer des ältesten Führerscheins sei. Mit 101 Jahren ist Paul Schuster am 30. Januar gestorben.

Juli

Hans-Jürgen Pollack war Arzt aus Leidenschaft. Viele Patienten konnten dank ihm wieder laufen oder ihre Hände gebrauchen. Er hat wie kaum ein anderer seiner Generation die Geschicke und Weiterentwicklung der Handchirurgie weit über die Region hinaus bestimmt. Auch nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2008 legte er das OP-Messer nicht zur Seite. So operierte er 2010 in Nepal 200 Menschen. Im Medizinischen Versorgungszentrum Neugersdorf stand er dieses Jahr noch im OP-Saal. Am 4. Juli ist Hans-Jürgen Pollack plötzlich und viel zu früh verstorben.

So alt wie Gertrud Hanel werden nur wenig. Auf stolze 108 Jahre hat es die Ebersbacherin gebracht, was ihr immerhin den Titel „Älteste Einwohnerin des Landkreises“ bescherte. Am 22. Juli ist die Rekordhalterin gestorben.

Kurz nach seinem 83. Geburtstag ist der Fernsehmoderator Hans-Georg Ponesky am 30. Juli gestorben. Wegen der Verbundenheit zu den Oberlausitzern, ihrer Mundart und der Region ließ er sich 2008 in Lückendorf nieder. In der Jonsdorfer Arena hatte er 2010 seine legendäre Show „Alles singt“ aufleben lassen. Noch bis 2014 gestaltete er mit seiner Frau Karin im Ebersbacher Pflegestift mehrere Veranstaltungen für Bewohner und Gäste. „Seine Ideale leben weiter“, schrieb seine Witwe in der Danksagung nach seiner Beerdigung.

September

Helmut Rößler ist einer der Gründungsväter des Großschönauer Faschings, wurde deshalb schon vor Jahren zum Ehrenritter des Großschönauer Faschingsclubs ernannt. Auch für den Sport in seinem Heimatort hat er sich jahrzehntelang engagiert. Er spielte aktiv Fußball und gehörte fast 30 Jahre dem Vorstand an. Rößler holte unter anderem die DDR-Meisterschaften im Turm- und Kunstspringen nach Großschönau. Im hohen Alter von 96 Jahren ist er am 13. September verstorben.

Oktober

Seit 2008 hat Jens Jannasch die Geschäfte der Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz geführt. Schon seit seinen Kindertagen wollte er in der Forstwirtschaft arbeiten. Als fachkundiger Stratege und Macher entwickelte er die Forstbetriebsgemeinschaft zu einem der größten Holzvertriebsunternehmen in Sachsen. Mit gerade mal 40 Jahren hat sich Jens Jannasch am 11. Oktober viel zu früh von dieser Welt verabschiedet.

Dieter Landrock war nicht nur ein fachlich versierter Uhrmachermeister, sondern unter anderem auch Numismatiker, Gutachter, Autor von Fachliteratur und Sportler. Mit seinem unermüdlichen Interesse für die Ortsgeschichte ist er 2003 mit der Ehrenurkunde der Stadt Seifhennersdorf geehrt worden. 83-jährig ist Dieter Landrock am 27. Oktober verstorben.

Dezember

Hunderte Schüler hat Jörg Zebisch in den Fächern Ethik, Geografie und Geschichte unterrichtet. Nach dem Ende der Olbersdorfer Mittelschule ging er an die Weinauschule und wurde im November 2009 Leiter der Parkschule in Zittau. Er hatte sich dort für den Erhalt des Projekts Gemeinschaftsschule eingesetzt und sich dadurch mit seinem Arbeitgeber überworfen. Nach seinem Rücktritt war er die letzten Jahren an der Pestalozzi-Oberschule in Oderwitz tätig. Am 3. Dezember ist der engagierte Lehrer mit 53 Jahren gestorben. (jl)

zur Startseite