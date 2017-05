Oberlausitzer Stollen in Mailand Bäcker Uwe Berndt aus Eibau ist derzeit auf einer weltweiten Lebensmittelmesse in Italien. Er wirbt nicht nur für Gebäck.

Uwe Berndt aus Eibau präsentiert seine Bäckerei derzeit auf der internationalen Messe Tuttofood in Mailand. © Privat

Bei Uwe Berndt ist schon wieder Weihnachten – zumindest in der Backstube. Stollen und Oblatenlebkuchen reißen dem Eibauer Bäcker derzeit neugierige Gäste aus den Händen, und zwar in Italien. Der Eibauer ist mit dem typisch deutschen Weihnachtsgebäck im Gepäck nach Mailand gereist. Dort läuft zurzeit die Tuttofood, eine internationale Feinschmecker-Messe. Noch bis Donnerstag präsentiert Berndt Stollen und Lebkuchen an einem Sächsischen Gemeinschaftsstand. Zur Teilnahme kam er eher zufällig, erzählt der Eibauer am Telefon – direkt von seinem Messestand aus. Das sächsische Landwirtschaftsministerium, das den Sachsenstand organisiert, suchte Betriebe, die mitmachen. Bäcker Berndt bekundete Interesse, rechnete aber gar nicht damit, dass es tatsächlich klappt. Aber es klappte. Und so packte er vor wenigen Tagen sein Gebäck ins Auto und fuhr gen Süden. Weitere Betriebe aus der Region sind mit auf der Tuttofood, zum Beispiel die Fleischerei Meisters aus Bautzen oder der Liebesperlenhersteller Hoinkis aus Görlitz. „Ohne den Gemeinschaftsstand wäre das für einen kleinen Betrieb wie unseren gar nicht möglich“, sagt Uwe Berndt, der mit seiner Bäckerei neun Filialen in der Oberlausitz betreibt. Die Kosten für die Teilnahme an so einer Messe seien hoch. Trotz des Gemeinschaftsstandes hatte der Bäcker einigen Aufwand bei der Vorbereitung, druckte Flyer, kümmerte sich um Dekoration für den Stand. Doch das hat sich gelohnt, resümiert er schon während der Messe. Er habe viele Kontakte zu weltweiten Einkäufern geknüpft. Das Publikum sei international: Kanadier, Chinesen, Araber sind da. Er habe zum Beispiel eine Händlerin aus England getroffen, die ein Feinkostgeschäft betreibt und über das Internet mit Feinkostwaren handelt. Solche Händler sieht er als potenzielle Kunden. Massenaufträge von Großhändlern wolle und könne er allerdings nicht annehmen, sagt Berndt. „Wir sind ein Handwerksbetrieb, wir stellen keine Massenware her.“ Das wolle er auch künftig nicht, betont er. Er wolle Spezialitätenhändler ansprechen, die hochwertige Produkte vertreiben.

Für den Export der Oberlausitzer Backwaren sieht er aber gute Möglichkeiten. Vor allem die Lebkuchen, so Berndt, seien über Monate haltbar und benötigen keine Kühlung, also eignen sie sich gut für den Export und sind auch für Handelspartner interessant. Vor allem an den Lebkuchen seien Partner aus anderen Ländern interessiert. Interesse zeigen die Messebesucher aus aller Welt auch an der Herkunft von Bäckermeister Berndt. „Viele fragen nach, wo wir herkommen, wo das hergestellt wird.“ Davon erzählt er gern. „Das ist natürlich auch eine Werbung für die Oberlausitz“, so Berndt. Zur besseren Verständigung hat der Eibauer seine Tochter mit nach Italien genommen. „Sie spricht fließend Englisch.“ Das helfe sehr bei der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden. Nach dem Ende der Messe will sich Familie Berndt noch den Mailänder Dom ansehen. Dann geht‘s wieder zurück nach Eibau, in die Backstube.

zur Startseite