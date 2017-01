Oberlausitzer sind die Schnellsten Über 100 Starter gehen zum Sebnitzer Wuchterlauf auf die Strecke. Doch nicht alle kommen am Ende auch ins Ziel.

Sehr gute Bedingungen herrschten beim 49. Wuchterlauf im Sebnitzer Räumicht. © Dirk Zschiedrich

Insgesamt 106 Teilnehmer waren am Sonnabend beim 49. Sebnitzer Wuchterlauf am Start. In der Vergangenheit gab es oft Sorgen mit dem Schnee, der für einen Skilanglauf benötigt wird. In Abständen musste der Lauf immer wieder mal als Crosslauf gestartet werden, da Schnee fehlte oder nicht ausreichte. In diesem Jahr gab es solche Sorgen nicht. Der 49. Wuchterlauf konnte bei besten Schneebedingungen wieder einmal über die volle Distanz auf der Originalstrecke ausgetragen werden. Alles war bestens vorbereitet für den Massenstart des Hauptlaufes der Damen und Herren aller Altersklassen. Pünktlich 10 Uhr fiel der Startschuss, und in wilder Jagd setzte sich das gesamte Teilnehmerfeld in Bewegung.

Danach wurden in einzelnen Wellen die drei Altersklassen der Kinder nacheinander in die Loipe geschickt. Im Organisationsbüro wurden bis zum Meldeschluss, einschließlich Nachmeldungen, 106 Läuferinnen und Läufer registriert. Darüber waren die Veranstalter sehr erfreut. Kurz vor 12 Uhr passierte der letzte Läufer das Ziel.

Vier der gestarteten Teilnehmer mussten das Rennen vorzeitig beenden. Die Pokale für die Schnellsten der Damen und Herren erkämpften sich Katja Richter und Ralf Große, beide vom Polizeisportverein Zittau. Die Pokale für die schnellste Mannschaft errangen die Sportfreunde Holm Kunze, Thomas Richter und Ralf Große, ebenfalls vom Polizeisportverein Zittau.

Bei allen, die den 49. Sebnitzer Wuchterlauf in irgendeiner Form unterstützt haben, bedanken sich die Organisatoren ganz herzlich. Ein besonderer Dank gilt dem Skiclub Sebnitz für die großartige Präparierung der gesamten Wettkampfloipen, die in guter Qualität und zur Zufriedenheit aller Teilnehmer ausgeführt wurde.

