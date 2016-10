Oberlausitzer Senioren lassen sich nicht täuschen

Anstatt ihr Erspartes herauszurücken, meldeten sich Oberlausitzer Senioren bei der Polizei. © dpa

Kodersdorf/Landkreis. In den verschiedenen Regionen der Oberlausitz ließen sich am Montag aufmerksame Senioren nicht mehr so einfach von Trickbetrügern übers Ohr hauen. Die betagten Angerufenen aus Görlitz, Kodersdorf, Zittau, Löbau und Hainewalde wurden mit dem Enkeltrick gelockt. Aber anstatt ihr Erspartes herauszurücken, meldeten sie sich bei der Polizei, teilte ein Behördensprecher mit.

Ober die Masche an anderer Stelle zum Erfolg führte, ist bisher nicht bekannt.

Eine männliche Stimme hatte bei den Senioren am Telefon unter einem Vorwand nach Bargeld verlangt. Der Unbekannte soll klares Deutsch gesprochen und sich unter anderen als Enkel, Neffe oder Cousin vorgestellt haben. Die Kriminellen hatten bei den taffen Senioren jedoch keine Chance. Die älteren Leute erkannten die betrügerische Absicht, beendeten das Telefonat und informierten die Polizei.

Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen die Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt.

Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Für Fragen und Fachberatungen zum dem Thema stehen allen Bürgern die polizeilichen Beratungsstellen in den Landkreisen Görlitz unter der 03581 468-4022 und Bautzen unter der 03591 2938-411 zur Verfügung. (szo)

