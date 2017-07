Oberlausitzer Reisebus verunglückt Schwerer Unfall am Montagmorgen: Ein Reisebus des Löbauer Reiseunternehmens Reimann-Reisen mit 48 Insassen fährt auf einen Sattelzug auf und gerät in Brand. Es gibt 30 Verletzte und 18 Tote.

Das Luftbild zeigt die Unfallstelle auf der Autobahn A9 bei Münchberg. © dpa

Ein schwerer Unfall mit einem Reisebus aus der Oberlausitz ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 9 in Oberfranken passiert. Die bayrische Polizei meldet, dass es 18 Tote gibt. 30 Menschen haben sich zum Teil schwer verletzt. Der Bus des Reiseunternehmens Reimann-Reisen war nach Angaben der Polizei in Löbau gestartet und auf dem Weg zum Gardasee. Er nahm dann in Weißwasser, Senftenberg und Dresden Reisende auf.

Die nach derzeitigem Kenntnisstand 18 Verstorbenen stammen aus den Landkreisen Bautzen oder Görlitz sowie dem Großraum Dresden“, so Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Sollte sich dieser tragische Umstand bestätigen, werde diese den Auftrag erhalten, die Angehörigen zu verständigen und ebenso mit einem Kontakt zu psychologischer Hilfe unterstützen können. Der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) sprach den Familien der Opfer seine Anteilnahme aus.

Die Reisenden aus Brandenburg sollen alle überlebt haben.

Der Bus war um kurz nach sieben Uhr nahe Münchberg in Höhe Stammbach auf einen Sattelzug aufgefahren, der an einem Stauende stand. Anschließend fing der Bus Feuer und brannte aus. Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Es waren mehr als 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei vor Ort sowie mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. (szo mit dpa/fsc/mja)

Eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige und Zeugen des Unfalls ist eingerichtet. Unter 08007766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden.

