Oberlausitz will Tschechen locken Auf der Tourismusmesse in Prag wird derzeit für die Region geworben, um für das Zittauer Gebirge und Neißeland zu begeistern. Bisher kommen die meisten Gäste aus Deutschland.

Urlauber genießen den Blick in die Landschaft an der Rübezahlbaude in Waltersdorf im Zittauer Gebirge. © Matthias Weber

Zwei Touristische Gebietsgemeinschaften (TGG), die im Landkreis Görlitz beheimatet sind, präsentieren die Region derzeit auf der Tourismusmesse in Prag. Das berichtete Landrat Bernd Lange (CDU) am Donnerstagabend im Gemeinderat in Kottmar. Dort stellte er die Tourismusarbeit des Landkreises vor. Die TGG Neißeland und die TGG Zittauer Gebirge werben demnach dieser Tage in der tschechischen Metropole für die Region.

Die „Holiday World“ ist die Mitteleuropäische Tourismusmesse, sie findet noch bis Sonntag in der tschechischen Hauptstadt statt. Ziel der Teilnahme dort sei es, mehr Urlauber und Tagesgäste aus dem Raum Prag anzusprechen und auf einen Ausflug in die Oberlausitz neugierig zu machen. Die Touristiker sehen Potenzial im Nachbarland. Die Tschechen würden ihrer Erfahrung nach gern die vielfältigen Angebote an den Seen in der Oberlausitz nutzen.

Franziska Diesner vom Tourismusverband Oberlausitz stellt fest, dass die Region in Sachen Tourismus insgesamt schon gut dasteht. Es sei aber noch Luft nach oben. Die meisten Übernachtungen im Kreis Görlitz verzeichnet das Zittauer Gebirge. Laut Tourismusexpertin Diesner kommen 96 Prozent der Gäste aus Deutschland. Unter den wenigen ausländischen Urlaubern sind vor allem Niederländer. „Sie lieben es, bei uns zu campen“, weiß Franziska Diesner. Auch Gäste aus Österreich, der Schweiz und Tschechien kommen schon in die Oberlausitz. (SZ/rok)

