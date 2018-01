Oberlandstadt nimmt es sportlich Der Neujahrsempfang in Ebersbach-Neugersdorf zeigt, wie erfolgreich die Athleten der Stadt sind.

zurück Bild 1 von 6 weiter Die Männer für den Nachwuchs Stefan Brüchner (links) und Sebastian Uhlig kümmern sich um den jüngsten Fußballnachwuchs in Neugersdorf. Die 43- beziehungsweise 39-Jährigen bringen den Spielern der F-Jugend vom FCO das Fußballspielen bei. Beide haben früher selber in Neugersdorf Fußball gespielt und so oft es geht, stehen sie noch bei der Alt-Herren-Mannschaft auf den Platz. Fotos: Matthias Weber © Matthias Weber Die Männer für den Nachwuchs Stefan Brüchner (links) und Sebastian Uhlig kümmern sich um den jüngsten Fußballnachwuchs in Neugersdorf. Die 43- beziehungsweise 39-Jährigen bringen den Spielern der F-Jugend vom FCO das Fußballspielen bei. Beide haben früher selber in Neugersdorf Fußball gespielt und so oft es geht, stehen sie noch bei der Alt-Herren-Mannschaft auf den Platz. Fotos: Matthias Weber

Die unterstützenden Eltern Grit und Steffen Pfister sehen ihre Tochter Enya nur noch ganz selten. Die 14-jährige Ski-Alpinistin ist mittlerweile vom Landesstützpunkt zum Bundesstützpunkt im bayrischen Berchtesgaden gewechselt. Dort geht sie auf das Sportgymnasium. „Sie träumt davon, einmal bei Olympia teilnehmen zu können“, erzählt Grit Pfister. Und vielleicht schafft das die ehemalige Sportlerin vom TSV.

Die Herren der Anzeigetafel Rainer Bierwagen (links) und Klaus Schmidt kennen alle Fußballfans des FC Oberlausitz Neugersdorf. Seit über 15 Jahren sorgen die 73- und 77-Jährigen dafür, dass die Anzeigetafel im Stadion den Spielstand und die Torschützen anzeigt. Beim FCO wird das mit der Hand gemacht. Nur einmal, bei einem Freundschaftsspiel gegen Dynamo Dresden, haben sie bisher mal ein Tor falsch gesteckt.

Das Nachwuchstalent Berta Leubner und ihre Mutti Grit lieben den Wintersport. Schon mit vier Jahren hat die heute 14-Jährige beim SC Kottmar mit Skilanglauf angefangen. Als Elfjährige steigt sie zum Biathlon um und muss den Verein wechseln. Jetzt startet sie für den WSV Oberhof und besucht dort das Sportgymnasium. In der Altersklasse 15 steht sie in der Rangliste ganz oben und trägt das gelbe Trikot.

Die gute Seele Charlotte (Lotti) Koch hat als Kind schon Sport getrieben. Turnen und Gymnastik sind ihre Leidenschaft. Die 83-Jährige ist immer noch fit und Übungsleiterin bei den Männern und Frauen. Viermal in der Woche trainiert sie mit ihnen und macht die Übungen selbstverständlich noch vor. Sie ist sozusagen in der Abteilung Turnen und Gymnastik die gute Seele beim TSV Ebersbach.

Die sportliche Familie Die Familie von Mirjam und Heiko Krause hat sich ganz dem Sport verschrieben. Sohn Tom (22) ist vor drei Jahren als Nordisch-Kombinierer von der Sportschule in Klingenthal zurückgekommen. Auch ihre anderen beiden Kinder, Lars (27) und Jessica (28) treiben erfolgreich Sport. Und Vater Heiko Krause ist sogar Präsident des Sächsischen und Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes.

Ganz im Zeichen des Sports stand diesmal der Neujahrsempfang in Ebersbach-Neugersdorf, zu dem die Stadt gemeinsam mit der Maschinenbaubetriebe Neugersdorf GmbH (MBN) am Mittwochabend eingeladen hatte. Stellvertretend für alle wollten sie Sportlern, ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Sponsoren im Sport- und Rehazentrum an der Karl-Liebknecht-Straße in Neugersdorf für ihr Engagement danken.

„Unser Hauptdank gilt den vielen Ehrenamtlichen im Sport und den Eltern der Kinder, die die Fahrten für sie absichern“, sagt MBN-Geschäftsführer Ernst Lieb. Er hat extra recherchiert, wie viel der Landkreis Görlitz im Jahr an Sozialleistungen ausgibt. Die stolze Summe von 260 Millionen Euro kommt da zusammen. „Dass diese Zahl nicht noch höher wird, dafür sind sie da“, sagte er anerkennend zu den geladenen Gästen. Und weil Sport leider nicht immer die Anerkennung findet, die er verdient, gab Mitgeschäftsführer Heiko Krause den anwesenden Unternehmern noch einen heißen Tipp. „Nehmen Sie Sportler. Sie haben Fähigkeiten – wie Ausdauer– die man sonst nicht erreichen kann“, sagt er.

Insgesamt gibt es 14 Sportvereine mit 1 850 Mitgliedern in Ebersbach-Neugersdorf, berichtete Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Zu ihnen gehören 630 Sportler, die noch unter 18 Jahre alt sind. Die Tennis-, Tischtennis- und Fußballspieler, aber auch die Kegler und andere kümmern sich eigenverantwortlich um ihre Trainings- und Wettkampfstätten, schilderte sie. „Ich bin dankbar für die fleißigen Verantwortungsträger und die vielen Helfer in den Sportvereinen, die auch noch Feste in der Stadt organisieren“, sagt die Bürgermeisterin. Und sie ist auch froh, dass die Stadträte den Sport in Ebersbach-Neugersdorf so unterstützen. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Verena Hergenröder. Immerhin unterhält die Stadt sechs Sporthallen, zwei Bäder und zwei Stadionanlagen. Das muss erst einmal finanziert werden. Stellvertretend für alle sind hier nur einige genannt.

