Oberlandstadt macht bei Berglandbund mit Ebersbach-Neugersdorf will künftig in Sachen Tourismus mit anderen Kommunen arbeiten. Das kostet Geld.

Blick auf Ebersbach. © Thomas Eichler

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat sich entschieden, der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) „Feriengebiet Oberlausitzer Bergland“ beizutreten. Der Stadtrat hat beschlossen, die Mitgliedschaft zu beantragen. Dass sie einer Gebietsgemeinschaft beitreten will, stand schon länger fest. Das sei wichtig, um sich gemeinsam mit anderen Kommunen aus der Region besser überregional vermarkten zu können, so Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Zur Debatte stand nun, welcher TGG sich die Stadt anschließt. Die TGG Oberlausitzer Bergland hatte bereits vor längerer Zeit um die Stadt als Mitglied geworben und sich den Stadträten vorgestellt. Auch die TGG Zittauer Gebirge stand zur Auswahl. Von dieser habe die Stadt aber bislang keine Information erhalten, wie die TGG sich künftig organisieren will. Auch eine offizielle Einladung an die Stadt zur Mitgliedschaft habe es nicht gegeben. Für die Mitgliedschaft in der TGG Oberlausitzer Bergland zahlt Ebersbach-Neugersdorf in den ersten zwei Jahren 45 Cent pro Einwohner und Jahr, danach das Doppelte.

