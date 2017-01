Oberlandkaufhalle vor dem Aus Das Konzept für einen neuen Einkaufsmarkt in Ebersbach geht nicht auf. Waren werden dennoch verkauft.

Die Oberlandkaufhalle in Ebersbach an der Fiedrich-Ebert-Straße wird wohl vorerst keine Verkaufsstelle mehr werden. Das Konzept für den Begegnungsmarkt mit Warenangebot geht nicht auf. Nun sucht die Stadt Ebersbach-Neugersdorf nach einer Lösung. © Rafael Sampedro

Manchmal hilft alles diskutieren nichts. Dann muss man handeln. Das sagte sich jetzt auch Ebersbach-Neugersdorfs Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) nach langwieriger Debatte um die Zukunft der Oberlandkaufhalle in der jüngsten Sitzung des Stadrates. Um 21.45 Uhr sprach die Rathauschefin ein Machtwort: „Wir fahren zum Bundesministerium und klären das.“ Klären will sie in der Hauptstadt, wie es mit dem Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße in Ebersbach-Oberland weitergeht – und vor allem, welche Finanzzuschüsse die Stadt dafür noch bekommt. Denn der ursprüngliche Plan, in der leerstehenden Kaufhalle unter anderem eine Verkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs einzurichten, scheint nicht aufzugehen. Das ist aber Bedingung, damit die Stadt die zugesagten Fördermittel bekommt. Unterstützt wird das Vorhaben mit Geld aus dem sogenannten Biwaq-Programm des Bundesumweltministeriums. „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“ heißt das ausgeschrieben. Die Bundesregierung fördert damit die Entwicklung benachteiligter Stadtteile. Der Begegnungsmarkt Oberland, wie die Stadt ihr Vorhaben nannte, war eine Art Pilotprojekt. Denn etwas Vergleichbares hatte es bisher nicht gegeben.

Nun stellt sich heraus: Das Konzept, das ein Berliner Projektbüro entworfen hat, funktioniert nicht. Es sah vor, dass regionale Gewerbetreibende als Genossenschaft den Markt betreiben sollen. Bisher fanden sich aber nicht genügend Interessenten, die mitmachen wollen.

Streitpunkt im Stadtrat war nun, wie es mit dem Vorhaben weitergehen soll. Projektbetreuerin Sigrid Wölfing vom Berliner Büro plädiert dafür, den Fördermittelantrag umzuschreiben, um weiterhin Zuschüsse zu erhalten. Sie schlägt vor, den Antrag so umzuformulieren, dass kein neuer Markt in der Kaufhalle installiert wird, sondern mit den Fördermitteln die Aktivitäten der Gewerbetreibenden im Oberland unterstützt werden. Der Stadtrat sieht aber darin keinen Sinn. Lieber sollte man die Notbremse ziehen und das ganze Projekt einstellen.

Das würde aber bedeuten, dass die Stadt keine Fördermittel bekommt. Frau Wölfing rechnet damit, dass die Stadt etwa 300000 Euro, die bereits investiert wurden, nicht erstattet bekommen und auf den Kosten sitzenbleiben würde. Alternativ könnte die Stadt das Projekt, so wie von Frau Wölfing vorgeschlagen, mit der Änderung weiterlaufen lassen. Dann besteht aber die Gefahr, dass sich im Nachhinein am Ende der Projekt-Laufzeit 2018 herausstellt, dass auch das nicht funktioniert. In diesem Fall müsste die Stadt dann die kompletten Fördergelder in Höhe von 790000 Euro zurückzahlen. Dieses Risiko wollen die Stadträte nicht eingehen, wurde in der Diskussion deutlich.

Bürgermeisterin Hergenröder will nun direkt beim zuständigen Ministerium klären, welche Lösung es geben könnte. „Wir haben ja bereits etwas geschaffen und investiert.“ Möglicherweise könne das angerechnet werden. Ihr Ziel ist es, das möglichst noch im Januar zu klären. „Dann wissen wir zumindest woran wir sind und was wir zurückzahlen müssen oder nicht.“

Unbenommen von den Problemen sind zunächst die Qualifizierungsmaßnahmen, die bereits begonnen haben. Sozusagen als zweites Standbein werden im Begegnungsmarkt Langzeitarbeitslose für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Sie werden in den Bereichen Küche und Catering, Handel und Verkauf, Haus- und Grünflächenpflege sowie Alltagsbetreuung für Senioren geschult.

Außerdem will die Stadt weiterhin das Gelände und das Oberland beleben. Deshalb findet am kommenden Sonnabend der nächste Markttag an der Oberlandkaufhalle statt. Von 8 bis 12 Uhr sind die Marktstände auf dem Parkplatz geöffnet. Die Teilnehmer der Qualifizierung servieren heiße Getränke, kündigt die Stadt an. Für die Besucher gibt es je eine Tasse Tee gratis, Coupons dafür werden in den nächsten Tagen in die Haushalte im Oberland verteilt.

