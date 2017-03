Oberlandfest einen Tag später Nicht am 17., sondern am 18. Juni wird im Ebersbacher Stadtteil gefeiert.

Katja Hieke (rechts) hat immer gute Ideen. © Thomas Eichler

Anfang März hat es das erste Vorbereitungstreffen für das diesjährige Oberlandfest in Ebersbach gegeben. Dabei ist der Termin für das Fest verschoben worden. Darüber informiert Katja Hieke, die Leiterin der Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf. „Am ursprünglich geplanten Termin feiern die Oberlandknirpse ihr Kita-Fest, es gibt Abi-Bälle und andere Feiern“, erläutert Katja Hieke. „Damit die Oberländer an allen Festen teilnehmen können und sich nicht zwischen den Veranstaltungen entscheiden müssen, haben wir die Verschiebung des Oberlandfestes auf den Sonntag beschlossen“, sagt Frau Hieke. Ansonsten ändere sich nichts an den Vorhaben, betont sie. Am 18. Juni auf den Tag genau vor einem Jahr wurde die Stadtbibliothek am neuen Standort eröffnet. Dementsprechend heißt das Motto: Alles spielt rund um die Bibliothek. Dafür werden noch schöne Spielangebote gesucht. Wer Ideen hat und mitmachen möchte, sollte sich bald melden. (SZ/gla)

Anmeldung bis 14. April unter 0162 9803379

