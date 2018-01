Oberland Spree verteidigt Titel in Kamenz Gastgeber SV Einheit gewinnt das Spiel um Platz drei gegen den Bischofswerdaer FV 08.

Das erfolgreiche Team vom SV Oberland Spree präsentiert seine Urkunden und die Trophäe nach dem Finalsieg beim S Mobil Cup in Kamenz. Foto: PR © PR

Hallenfußball. Spannende und hochkarätige Spiele erlebten mehr als 300 Zuschauer beim 6. S Mobil Cup am Sonntag in Kamenz. Acht Mannschaften aus der Lausitz waren angereist und Landesklässler SV Oberland Spree verteidigte seinen Titel sehr souverän. Die Oberländer kamen ohne Punktverlust bis in das Finale und konnten im Neunmeterschießen gegen den ebenfalls bis dahin ungeschlagenen Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf mit 3:2 gewinnen. Auch der Pokal für den besten Spieler (Petr Mecir) und den besten Torhüter (Stefan Richter) ging an das Siegerteam. Erfolgreichster Torschütze war Paul-Georg Becker vom FC Oberlausitz Neugersdorf mit fünf Treffern.

Einheit im Halbfinale gegen FCO

Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz belegte nach Platz eins beim Landskron-Cup in Bautzen diesmal Rang drei. Im Halbfinale verloren die Lessingstädter gegen Neugersdorf mit 0:2. Im kleinen Finale konnte Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV mit 3:0 besiegt werden. Die Schiebocker hatten zuvor das zweite Halbfinale mit 0:3 gegen Oberland Spree verloren. Einheit-Präsident Thorsten Edelmann sagte nach dem Turnier: „Unsere Mannschaft ist mit dem Wochenende sehr zufrieden. Der Jahresauftakt ist uns gut gelungen und gibt Selbstvertrauen.“ Das Spiel um Platz fünf gewann der Kreisoberligist Hoyerswerdaer FC gegen den Landesligisten FV Eintracht Niesky mit 5:1. Regionalligist FSV Budissa Bautzen enttäuschte erneut – wie schon beim Landskron-Cup. Die Spreestädter wurden nach einem 5:3-Sieg gegen Landesklassevertreter LSV Neustadt/Spree in der Endabrechnung nur Siebenter. (js)

