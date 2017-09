Oberland Spree souverän Die Mannschaft setzte sich gegen den Dresdner SC durch.

© Uwe Soeder

Fußball. Der SV Oberland Spree bleibt in der Spitzengruppe der Ost-Staffel. Im Heimspiel gegen den Dresdner SC feierten die Hausherren einen 4:1 (0:0)-Erfolg, nachdem sie in der 50. Minute zunächst mit 0:1 zurücklagen. Doch Robert Himmel (70.+91.), Patrick Brosam (81.) und Torjäger Petr Mecir (93.) – er traf in bisher fünf Partien schon siebenmal – drehten das Spiel.

Die SG Weixdorf holte mit dem 1:1 (0:0) beim Aufsteiger SG Striesen immerhin einen Punkt. Gästetrainer Holger Steinhardt sagte danach: „Es war ein überaus glücklicher Punktgewinn für uns. Die Gastgeber erzielen kurz vor Spielende ein reguläres Tor, das ihnen der Schiedsrichter aberkennt.“ Jonathan Schulz hatte einen langen Flankenball aufgrund seiner Schnelligkeit erlaufen und zum Siegtor für die Striesener vollendet. Doch der Linienrichter hob die Fahne. „Bei der Ballabgabe stand Schulz meterweit hinter seinem Gegenspieler. Eine krasse Fehlentscheidung“, schimpfte Striesen-Trainer Thomas Benedix. Schulz reklamierte vehement und sah Gelb-Rot. Horst Rau hatte per Elfmeter die Führung erzielt (50.). Der Weixdorfer Felix Röthig schoss einen Freistoß direkt unter die Latte (74.). Am Sonntag verlor der SV Zeißig in Laubegast klar mit 1:4 und die SG Crostwitz 1981 ihr Heimspiel gegen Neusalza-Spremberg mit 0:3. (ck/jj)

