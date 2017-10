Oberland Spree muss nach Zeißig

Fußball-Landesklasse Ost. Am Sonnabend treffen die beiden bestplatzierten Teams aus dem Landkreis Bautzen aufeinander. Um 15 Uhr erwartet der Tabellensiebente SV Zeißig (12 Pkt.) mit seinem Torjäger Andreas Kober den SV Oberland Spree (6./13 Pkt.), bei dem Stürmer Petr Mecir die bisher meisten Treffer erzielt hat. Kober und Mecir führen gemeinsam mit dem Crostwitzer Radim Vechet mit jeweils zehn Treffern die Statistik an. Die Zeißiger könnten mit einem Heimsieg sogar bis auf Platz vier vorrücken – je nach dem Verlauf der anderen Partien an diesem zehnten Spieltag. Auf die Crostwitzer (11./10 Pkt.) wartet am selben Tag zur gleichen Zeit eine schwere Aufgabe beim Tabellendritten SV Rot-Weiß Bad Muskau. Die SG Weixdorf will am Sonntag ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den FSV Neusalza-Spremberg versuchen, die 0:3-Auswärtspleite gegen Crostwitz vom letzten Wochenende wieder gut zu machen. Für den Drittletzten wären die drei Punkte absolut wichtig. (ck)

